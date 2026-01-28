TecNM abre vacante con sueldo de 100 mil pesos; requisitos y fecha límite para aplicar

Esta por terminar el primer mes del año y si estás buscando un nuevo trabajo y te interesa laborar en el sector educativo/administrativo, esta es tu oportunidad pues el Tecnológico Nacional de México publicó una vacante con un sueldo muy atractivo y aquí te decimos todo lo que necesitas para aplicar.

Vacante en el Tecnológico Nacional de México

El puesto disponible es en la Dirección General del Tecnológico Nacional de México . Entre las funciones se encuentran coordinar la formulación de los programas de mediano plazo, de trabajo anual y del anteproyecto de presupuesto del TecNM y verificar su cumplimiento.

Coordinar los programas de inversión, fortalecimiento de la infraestructura física y mantenimiento de los institutos tecnológicos, unidades y centros y verificar su cumplimiento.

Planear, coordinar y dirigir el diseño, integración y control del Sistema Integral de Información del TecNM, el desarrollo de estudios estratégicos y prospectivos sobre la pertinencia de la oferta educativa , demanda potencial, tendencias del mercado laboral y futuros campos del conocimiento que permitan identificar áreas de oportunidad para el TecNM.

Requisitos y cómo aplicar a la vacante

Licenciatura en Ciencias Sociales y Administrativas



Carreras Genéricas : Administración, Agronomía, Arquitectura, Ingeniería Civil, Computación e Informática, Eléctrica y Electrónica, Física, Ingeniería, Mecánica, Química, Sistemas y Calidad, Ingeniería Ambiental, Informática Administrativa, Ingeniería Industrial, Ingeniería Química.



Contar con mínimo 7 años de experiencia en Administración, Organización Industrial y Políticas Gubernamentales, Organización y Dirección de Empresas.



Disponibilidad para viajar

Los interesados deberán contar con la siguiente documentación:



CV actualizado

Acta de nacimiento

Documento que acredite nivel de estudios

Identificación oficial vigente con fotografía

Cartilla Militar liberada

CURP

RFC

La fecha límite para aplicar a la vacante es el 4 de febrero de 2026 y se deberá realizar en el portal TrabajaEn . Los resultados se darán a conocer el 5 de febrero.

