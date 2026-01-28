TecNM abre vacante con sueldo de 100 mil pesos; requisitos y fecha límite para aplicar
Si estás buscando un nuevo trabajo en el Tecnológico Nacional de México hay una vacante disponible con un atractivo sueldo, conoce cómo puedes aplicar.
Esta por terminar el primer mes del año y si estás buscando un nuevo trabajo y te interesa laborar en el sector educativo/administrativo, esta es tu oportunidad pues el Tecnológico Nacional de México publicó una vacante con un sueldo muy atractivo y aquí te decimos todo lo que necesitas para aplicar.
Vacante en el Tecnológico Nacional de México
El puesto disponible es en la Dirección General del Tecnológico Nacional de México . Entre las funciones se encuentran coordinar la formulación de los programas de mediano plazo, de trabajo anual y del anteproyecto de presupuesto del TecNM y verificar su cumplimiento.
Coordinar los programas de inversión, fortalecimiento de la infraestructura física y mantenimiento de los institutos tecnológicos, unidades y centros y verificar su cumplimiento.
Planear, coordinar y dirigir el diseño, integración y control del Sistema Integral de Información del TecNM, el desarrollo de estudios estratégicos y prospectivos sobre la pertinencia de la oferta educativa , demanda potencial, tendencias del mercado laboral y futuros campos del conocimiento que permitan identificar áreas de oportunidad para el TecNM.
Requisitos y cómo aplicar a la vacante
- Licenciatura en Ciencias Sociales y Administrativas
- Carreras Genéricas: Administración, Agronomía, Arquitectura, Ingeniería Civil, Computación e Informática, Eléctrica y Electrónica, Física, Ingeniería, Mecánica, Química, Sistemas y Calidad, Ingeniería Ambiental, Informática Administrativa, Ingeniería Industrial, Ingeniería Química.
- Contar con mínimo 7 años de experiencia en Administración, Organización Industrial y Políticas Gubernamentales, Organización y Dirección de Empresas.
- Disponibilidad para viajar
Los interesados deberán contar con la siguiente documentación:
- CV actualizado
- Acta de nacimiento
- Documento que acredite nivel de estudios
- Identificación oficial vigente con fotografía
- Cartilla Militar liberada
- CURP
- RFC
La fecha límite para aplicar a la vacante es el 4 de febrero de 2026 y se deberá realizar en el portal TrabajaEn . Los resultados se darán a conocer el 5 de febrero.
