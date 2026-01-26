¿Buscas empleo estable? Secretaría de Trabajo lanza vacantes con sueldos de hasta 26 mil pesos y prestaciones de ley

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) mantiene vigentes diversas ofertas de empleo formal en distintos estados del país, dirigidas a perfiles especializados en tecnología, ingeniería y gestión.

Las vacantes forman parte del Servicio Nacional de Empleo y cuentan con prestaciones de ley y contratos por tiempo indeterminado, lo que representa una opción atractiva para quienes buscan estabilidad laboral.

A continuación, te presentamos un resumen claro y práctico de tres vacantes activas, con salarios competitivos y procesos de reclutamiento definidos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Vacante de Programador y desarrollador para mercado financiero en CDMX

Una dependencia de la Administración Pública Federal busca un programador con experiencia mínima de tres años en desarrollo de sistemas para el mercado financiero. La vacante se ubica en la alcaldía Miguel Hidalgo y ofrece un salario mensual neto de 26 mil pesos.

El perfil requerido contempla licenciatura concluida (preferentemente en Actuaría o afín) y dominio de lenguajes como RPG, RPGLE, Free, C, C++ y SQL, así como experiencia en análisis, diseño, pruebas y puesta en producción de sistemas.

El horario es de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas y no se requiere disponibilidad para viajar.

Vacante de ingeniero electromecánico o mecatrónico en Mexicali

En Baja California, la empresa Distribuidora Cummins de Baja ofrece una vacante para ingeniero electromecánico o mecatrónico , con un sueldo mensual neto de 20 mil pesos, más bonos y capacitación constante.

El puesto está enfocado en el desarrollo y seguimiento de proyectos, interpretación de diagramas eléctricos y conocimientos básicos en motores de combustión interna y equipos de generación.

Se solicita nivel técnico superior universitario, experiencia de dos a tres años y disponibilidad para viajar. El horario es de lunes a viernes, con actividades ocasionales los sábados.

Cientos de personas buscan trabajo en maquiladora de Chihuahua tras cierres de empresas

Vacante de líder de gestión en Durango

La empresa Reban busca un perfil estratégico para el puesto de Líder de Gestión , orientado al análisis de datos, creación de KPIs y optimización de procesos.

El salario es de 15 mil pesos mensuales, con vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia.

El puesto requiere maestría en ingeniería industrial o afín, experiencia en dashboards (Power BI, Data Studio, Notion) y análisis de eficiencia operativa. No se necesita viajar y el horario es de lunes a viernes.

Hay chamba en la ONU; abren vacantes en México con sueldos de hasta 24 mil pesos Desde diseño gráfico hasta jefaturas de misión: la ONU actualiza su bolsa de trabajo en México para 2026; te decimos cómo y hasta cuándo puedes aplicar. 21 enero, 2026

¿Cómo postularte a estas vacantes de la STPS?

Proceso de reclutamiento general

Registro en el portal del Servicio Nacional de Empleo Envío y validación de CV Entrevista (virtual o presencial, según la vacante) Evaluación técnica Resolución del proceso entre 2 y 4 semanas

Documentos básicos requeridos

Currículum vitae actualizado Identificación oficial Comprobante de estudios Comprobantes de experiencia laboral Datos de contacto vigentes



Estas vacantes representan oportunidades reales de empleo formal en sectores clave. Si cumples con el perfil, postularte a tiempo puede marcar la diferencia.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.