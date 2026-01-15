Mucho ojo; instalarán 76 nuevos radares de fotomultas en zonas rojas de Guadalajara

La Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad del estado de Jalisco (AMIM), confirmó la instalación de hasta 76 nuevos radares de fotomultas o foto infracciones en varias áreas principales de la Zona Metropolitana de Guadalajara, esto con la finalidad de reducir el índice de accidentes en la entidad.

De acuerdo con la información que comenzó a circular tras la confirmación de las autoridades, estos nuevos radares se colocarán principalmente en cruces de calles y avenidas primarias donde el exceso de velocidad ha sido el causante de varios accidentes automovilísticos hasta el pasado 2025.

¿En qué zonas se pondrán los nuevos radares de fotomulta en Guadalajara?

Fue a través del contrato 388/25 derivado de la Licitación Pública 371/2025 al cual obtuvieron acceso medios locales, que se confirmó que más allá de la instalación de estos nuevos radares de fotomultas en Guadalajara, también se colocarán 96 unidades de flash, 12 computadoras, 12 monitores y el software especializado.

A pesar de que aún no se dieron a conocer los puntos exactos en donde se colocarán estos nuevos radares, se adelantaron las zonas de interés en donde se planifica colocarlos en los próximos meses. Estos son:

Avenida 8 de Julio

Circuito Metropolitano

Camino Real a Colima

Tabachines

López Mateos

Periférico

¿Cuándo comenzarán a colocarse los nuevos radares en la ciudad?

De acuerdo con la información que ha trascendido, se espera que en un inicio sean colocados 20 de los 76 radares de fotomultas en Guadalajara, esto con la finalidad de ir familiarizando a las autoridades y ciudadanos con los mismos.

El resto de estos reguladores de velocidad se irán colocando con el paso de los años con la finalidad de llegar a superar la barrera de las 120 unidades activas en la entidad.

¿Cuántos radares de velocidad hay hoy en día en Guadalajara?

Es importante mencionar que estos nuevos radares se sumarán a los 63 ya existentes en la metrópoli de la entidad y los cuales, desde su primera instalación han reducido hasta en más de un 50% los accidentes vehiculares en calles y avenidas principales.

