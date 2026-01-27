Últimos días de cambio de placas gratis en Jalisco: terminaciones en 1, 2, 3 y 4 tienen hasta esta fecha

Durante enero avanza el cambio de placas gratis en Jalisco para automovilistas con terminaciones en 1, 2, 3 y 4, quienes deben cumplir el trámite dentro del calendario oficial para conservar beneficios fiscales y evitar recargos posteriores, este año marca ajustes relevantes para propietarios locales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Hasta qué fecha tienen para realizar el cambio de placas gratis en Jalisco?

El plazo para realizar el canje sin costo concluye el viernes 31 de enero, fecha asignada a vehículos cuyas placas concluyen en 1, 2, 3 y 4 , según el calendario difundido por la autoridad estatal para ordenar la demanda en módulos metropolitanos y regionales.

Quienes poseen placas con terminaciones autorizadas deben acudir antes del cierre del mes, ya que después de esa fecha aplican cargos y posibles sanciones administrativas, además de restricciones para trámites posteriores relacionados con control vehicular en Jalisco y servicios estatales.

Se aproxima la última semana para cambiar gratis las placas en Jalisco para quienes tengan estas terminaciones.|Gobierno de Jalisco

Requisitos para realizar el trámite

El proceso de sustitución requiere documentación básica y registro vigente, con verificación previa del estatus fiscal del vehículo, por lo que autoridades recomiendan preparar papeles con anticipación y agendar atención en línea para completar el cambio dentro del periodo establecido con estos requisitos:

Pago del refrendo 2025

Cita programada en el portal oficial

Identificación oficial vigente

Entrega de placas actuales

Documento de propiedad vehicular

Comprobante de domicilio reciente

Constancia de verificación vehicular

Los costos del Refrendo vehicular Jalisco 2026

Para 2026, el refrendo vehicular en Jalisco mantiene carácter obligatorio y muestra incremento frente al año previo, situación que influye en la planeación financiera de familias y empresas, debido a que el pago resulta requisito indispensable para diversos trámites estatales con estos costos actualizados:

Automóviles, camionetas y carga: 1,000 pesos

Motocicletas: 600 pesos

Aportaciones obligatorias: 100 pesos (Cruz Roja: 40 pesos y hogar cabañas: 60 pesos)

Con las aportaciones adicionales incluidas, el desembolso total alcanza montos superiores a los del ejercicio anterior, reflejo de un ajuste cercano al 14%, cifra que autoridades atribuyen a actualización de costos operativos y programas sociales vinculados estatales vigentes.