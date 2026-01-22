Placas en Jalisco: ¿Quiénes tienen hasta el 31 de enero para el cambio gratuito y cómo hacerlo?

El gobierno de Jalisco ofrece hasta el 31 de enero para que los propietarios de vehículos con placas obsoletas en Jalisco realicen el cambio gratuito de láminas. El canje es obligatorio para quienes tengan placas con diseños no aprobados por las normativas federales vigentes.

Para aprovechar esta prórroga y realizar el cambio gratuito de placas en Jalisco, es importante conocer quiénes tienen hasta el 31 de enero para llevar a cabo este trámite. A continuación, te detallamos los pasos a seguir para realizarlo correctamente.

¿Quiénes tienen hasta el 31 de enero para el plan gratuito de placas en Jalisco?

Las personas que pagaron su refrendo vehicular 2025 y aún no han cambiado sus placas pueden aprovechar la prórroga otorgada por el Gobierno de Jalisco. Esta prórroga está disponible para los automovilistas con placas de terminaciones 1, 2, 3 y 4.

El plazo para el canje gratuito de placas será hasta el 31 de enero de 2026. Después de esta fecha, aquellos vehículos con placas obsoletas deberán realizar el trámite y cubrir los costos correspondientes, si no cumplen con los requisitos establecidos.

Además, para acceder a este cambio gratuito, los propietarios deben contar con su verificación vehicular aprobada o no aprobada. Las citas pueden ser solicitadas dentro de los meses de enero, febrero o marzo.

Los descuentos en placas en Jalisco buscan regularizar a la ciudadanía|Gobierno de Jalisco

¿Cómo hacer el cambio gratuito de placas en Jalisco?

El trámite para el cambio gratuito de placas en Jalisco requiere presentar varios documentos ante las autoridades. Asegúrate de tener todo listo para evitar contratiempos en el proceso. Estos son los documentos necesarios :

Juego de placas anterior

Identificación oficial vigente (original y copia)

Documento que acredite la propiedad del vehículo (factura, sentencia judicial o cesión de derechos)

Comprobante de domicilio (no mayor a 90 días)

Comprobante de verificación vehicular (aprobada o no aprobada)

Una vez que tengas todos los documentos, puedes acudir a las oficinas correspondientes para completar el cambio de placas sin costo hasta el 31 de enero.