Verificación Vehicular Edomex 2026: autos con engomado amarillo y placa 5 y 6 tienen plazo hasta esta fecha

El arranque del año marca el inicio del calendario oficial de Verificación Vehicular en Edomex 2026, con fechas específicas para cada tipo de vehículo. Los autos con engomado amarillo y placa 5 y 6 tienen plazo hasta finales del próximo mes para cumplir con este trámite obligatorio y evitar sanciones económicas.

Fecha límite para los autos con engomado amarillo en la Verificación Vehicular Edomex 2026

Los conductores con engomado amarillo y placas terminadas en 5 o 6 deben acudir a verificar durante enero y febrero de 2026. El plazo oficial vence el sábado 28 de febrero, fecha máxima para obtener el holograma correspondiente sin caer en verificación extemporánea ni enfrentar multas por incumplimiento.

Este periodo aplica exclusivamente para vehículos particulares registrados en Edomex que porten el engomado de color amarillo. Las autoridades ambientales recomiendan agendar cita anticipada en los verificentros autorizados para evitar saturación en los últimos días del bimestre y garantizar el trámite exitoso.

¿Qué placas siguen en el calendario y cuándo vence su periodo?

Después del engomado amarillo, corresponde el turno al engomado rosa con placas terminadas en 7 y 8. Este grupo debe verificar durante febrero y marzo de 2026, con fecha límite el martes 31 de marzo para cumplir dentro del periodo oficial establecido.

El calendario continúa de manera escalonada conforme al color del engomado y el último dígito de la placa vehicular. Las autoridades mantienen este sistema bimestral para distribuir la demanda en los verificentros y facilitar que los automovilistas organicen el cumplimiento de esta obligación ambiental.

¿Cuáles son las multas por no realizar la verificación?

No verificar en el periodo asignado se considera verificación extemporánea y genera una multa aproximada de 3,394 pesos, equivalente a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Esta sanción aplica cuando el automovilista acude fuera del bimestre que le corresponde según su engomado.

Circular sin holograma vigente representa otra infracción que puede costar alrededor de 2,263 pesos, correspondientes a 20 UMA. Además del costo económico, el incumplimiento limita la circulación del vehículo conforme al programa Hoy No Circula y expone al conductor a infracciones adicionales.