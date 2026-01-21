Hoy No Circula 2026: Requisitos y cómo tramitar el holograma “Exento” en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula sigue vigente en 2026 en la Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México. Su objetivo es reducir la contaminación atmosférica limitando la circulación de vehículos según su tipo de verificación, terminación de placa y día de la semana.

Para quienes conducen autos eléctricos o híbridos, existe una opción para circular sin restricciones: el holograma “Exento”.

El #HoyNoCircula de este miércoles 21 de enero en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoRojo 🔴con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.

¿Quiénes califican como “Exentos” en el programa Hoy No Circula?

Este distintivo se otorga de forma gratuita a vehículos que cumplen con criterios específicos de bajas o nulas emisiones.



Autos 100 % eléctricos (sin motor de combustión).

Híbridos categoría I: usan electricidad como fuente principal y gasolina solo para recargar baterías.

Híbridos categoría II: combinan ambos motores, pero pueden circular en modo eléctrico sin emitir contaminantes.

No todos los híbridos están incluidos; deben estar registrados en la lista oficial de vehículos participantes publicada por las autoridades ambientales.

Requisitos para tramitar el holograma “Exento”

Para obtener la constancia, los propietarios deben presentar lo siguiente:



Cita previa agendada en el portal de verificación de la CDMX o del Edomex.

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, licencia, etc.).

Documento de primera enajenación del vehículo (factura original).

Tarjeta de circulación vigente, con placas de CDMX o Edomex.

Solicitud firmada: formato TSEDEMA-DGGCA CTE 1 (CDMX) o el correspondiente del Edomex.

Verificar que el modelo del auto aparezca en la lista oficial de vehículos exentos.

El trámite se realiza en cualquier centro de verificación autorizado en ambas entidades. Al concluir, se entrega un holograma “Exento” que permite circular todos los días, incluso durante contingencias ambientales.

¿Qué pasa si no cumples con Hoy No Circula?

Incumplir las restricciones implica una multa de 20 a 30 UMAS, lo que equivale en 2026 a entre 2,300 y 3,500 pesos, además del arrastre del vehículo al corralón. En CDMX, los costos de depósito son de alrededor de 1,000 pesos por arrastre y 104 pesos diarios de almacenaje. En Edomex, los montos varían ligeramente, pero también superan los mil pesos en total.

Es importante recordar que, aunque los vehículos exentos pueden circular libremente, las autoridades recomiendan usarlos solo cuando sea necesario durante una contingencia ambiental, ya que su fabricación y disposición final —especialmente de baterías— también generan impactos ambientales.

Para más información, en CDMX se puede llamar a la SEDEMA al 5278 9931, y en Edomex a la DGPCCA al 53 66 82 92.

