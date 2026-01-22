¿Qué pasa si no cumplo con Hoy No Circula?

Muchos conductores enfrentan dudas diarias sobre la movilidad en la CDMX y el cumplimiento del programa Hoy No Circula , por lo que surge la pregunta sobre qué pasa si no cumplo con la restricción y cuáles son las consecuencias legales y económicas reales actuales.

Este esquema de control vehicular impacta a millones de personas en Ciudad de México y Estado de México, ya que una omisión implica sanciones formales, gastos inesperados y pérdida de tiempo, factores que afectan la rutina laboral, familiar y financiera de quienes manejan a diario.

¿Qué pasa si olvidas o no respetas el Hoy No Circula?

Olvidar el día de restricción o decidir circular sin permiso genera consecuencias inmediatas para el automovilista, ya que la autoridad aplica sanciones económicas conforme a la ley vigente en 2026, tanto en CDMX como en municipios mexiquenses oficiales a quienes no respeten el Hoy No Circula .

Multa de 20 a 30 UMAs

Pago aproximado de 2,346 a 3,519 pesos

Aplicación en CDMX y Edomex

La infracción procede aunque el trayecto resulte corto o exista desconocimiento, debido a que el programa opera con criterios obligatorios por placa y holograma, además de reglas especiales durante contingencias ambientales que amplían la vigilancia y el alcance de sanciones.

Recuerda que, a partir del 1 de enero 2026, el Programa #HoyNoCircula entró en operación con aplicación de multas en la ZMVT y ZMST. Más información en: https://t.co/V4wZ1Ww6WI¡Evita multas y Verifica! pic.twitter.com/N5BAQlbZDI — Medio Ambiente (@AmbienteEdomex) January 19, 2026

Corralón, grúa y costos extra por incumplir el Hoy No Circula

El incumplimiento también permite el traslado del vehículo al depósito, situación que incrementa el gasto total para el propietario, pues se suman cargos por grúa y almacenaje diario , costos que varían por entidad y elevan rápidamente la deuda vehicular actual.

Arrastre de grúa des hasta $798.02 pesos , sumados a los $28.41 por kilómetro adicional.

, sumados a los adicional. Almacenaje diario aproximado de 104 pesos

Costos variables según tipo de vehículo en Edomex

Recuperar el automóvil exige cubrir todos los conceptos acumulados, desde el arrastre inicial hasta cada jornada de resguardo, por lo que una falta al Hoy No Circula impacta el presupuesto familiar y obliga a realizar trámites presenciales ante autoridades locales.