Hoy No Circula 2026: Valor de las multas y penas para quienes no cumplan con la ley

El programa Hoy No Circula sigue siendo una de las medidas más conocidas para los conductores en la Ciudad de México y el Estado de México. Diseñado para reducir la contaminación vehicular, establece días específicos en los que ciertos autos no pueden circular, según el número de su placa y el tipo de holograma que portan.

Aunque muchos ya lo tienen incorporado en su rutina, cada año surgen dudas, especialmente entre quienes acaban de comprar un auto o viven en zonas donde recién se aplica la norma. Lo que sí es claro es que, en 2026, no respetar estas restricciones tiene consecuencias económicas directas.

Valor de las multas para quiénes incumplan el Hoy No Circula

La sanción se calcula en Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2026, el valor de la UMA es de $117.30 pesos, por lo que las multas oscilan entre:



20 UMAS: aproximadamente $2,346 pesos

30 UMAS: hasta $3,519 pesos

Además del pago de la multa, el auto será llevado al depósito vehicular, lo que genera costos extra:



Arrastre (grúa): alrededor de $1,001 pesos en la CDMX

Almacenaje diario: unos $104 pesos por día

En el Estado de México, los montos son similares en cuanto a la multa (entre 20 y 30 UMAS), pero los costos del corralón varían según el tipo de vehículo:



Automóvil o vagoneta: $73.57 por día

Camioneta o microbús: $82.76 por día

Camión tipo rabón o tractor agrícola: $137.94 por día

El arrastre en el Edomex tiene un cargo inicial de hasta $798.02 pesos, más $28.41 por kilómetro adicional.

¿Dónde se aplica el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula rige no solo en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, sino también en 18 municipios del Estado de México, entre ellos Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan, Chimalhuacán y Cuautitlán Izcalli. En estos lugares, tanto agentes estatales como policías de tránsito municipales pueden levantar infracciones.

Durante una contingencia ambiental, incluso los vehículos con hologramas 0 o 00 —normalmente exentos— pueden verse afectados, al igual que motocicletas, dependiendo de la gravedad del episodio contaminante. Cumplir con estas reglas no solo evita multas, sino que contribuye a reducir los niveles de ozono en el Valle de México, especialmente en días críticos.

