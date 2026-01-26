¡Arranca la semana con restricción! Estos autos de engomado amarillo no circulan hoy en CDMX y Edomex

Para este lunes 26 de enero de 2026, el programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex vuelve con restricciones habituales para disminuir la contaminación y ordenar el tránsito en la Zona Metropolitana del Valle de México y en el Valle de Toluca. Esto es lo que debes saber para evitar multas y planear tus traslados sin contratiempos si tienes engomado amarillo.

Autos con engomado amarillo que no pueden salir este lunes 26 de enero

Este lunes no circulan los vehículos con engomado amarillo que cumplan con todas estas características:

Engomado: Amarillo

Placas con terminación: 5 o 6

Hologramas de verificación: 1 y 2

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este lunes 19 de enero en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo 🟡y terminación de placas 5 y 6, con holograma 1 y 2.

La restricción aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 18 municipios del Estado de México conurbados a la capital y 30 municipios del Valle de Toluca, en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

Esto significa que si tu automóvil tiene engomado amarillo y la placa termina en 5 o 6, no podrá circular este lunes 26 de enero de 2026, salvo que esté exento por alguna de las condiciones que detallamos más adelante.

¿Por qué se hace la restricción este lunes?

La medida forma parte del operativo ambiental que busca reducir emisiones de gases contaminantes y mejorar la calidad del aire en la metrópoli, principalmente en temporadas frías o cuando se registra mala dispersión atmosférica.

Aunque en estos momentos no se ha anunciado una contingencia ambiental ni Doble Hoy No Circula , las autoridades mantienen activo el esquema normal de restricciones.

¿Qué vehículos sí pueden circular?

No todos los autos quedan sujetos a la restricción. Pueden circular este lunes:



Vehículos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Unidades exentas por ley o programa (como de emergencia o transporte escolar, según casos)

Autos con pase turístico vigente (para vehículos foráneos autorizados)

¿Qué pasa si circulas en día restringido?

Si decides ignorar la restricción, te expones a una multa económica significativa, que se aplica tanto en la CDMX como en los municipios del Edomex donde opera el programa. Ojo: En los municipios de Toluca no se aplican multas, pero los policías de tránsito pueden retener tu vehículo y trasladarlo a un corralón, lo que genera gastos extra por arrastre y estancia.

Por lo tanto, evita multas y contratiempos siguiendo en tiempo y forma el calendario del programa Hoy No Circula.

