Cada vez más estricto: Aplicación del Hoy No Circula este lunes 19 de enero en CDMX y Edomex

Sí, cada vez hay más municipios donde aplica el Hoy No Circula en el Estado de México (Edomex). Aunque algunos de ellos recién fueron incluidos en junio del 2025, ya comenzarán a ser sancionados si no cumplen con las normas a partir de este 19 de enero.

Recordemos que los autos que no pueden salir son todos aquellos con: engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, así como holograma de verificación 1 y 2. El horario del Hoy No Circula es de 05:00 am hasta las 22:00 pm.

En el caso de Toluca, las autoridades decidieron que comenzarán a aplicar corralón a todos los autos que no cumplan con lo establecido, ya que anteriormente solo era un aviso.

Todos los municipios afectados por el Hoy No Circula

Además de aplicar en todas las alcaldáis de la Ciudad de México (CDMX), el Hoy No Circula aplica en los siguientes municipios del Valle de México:



Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Aunque destaca que desde el 2025 también comenzó a aplicar en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco, afectando también a los municipios de:



Almoloya de Juárez, Amecameca, Atenco, Atlautla, Ayapango, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Cocotitlán, Ecatzingo, Huehuetoca, Juchitepec, Lerma, Melchor Ocampo, Metepec, Nextlalpan, Ozumba, Papalotla, San Mateo Atenco, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Teoloyucan, Texcoco, Toluca, Tlalmanalco, Tultepec, Zinacantepec y Zumpango.

🚗🚦El Hoy No Circula busca mejorar la calidad del aire y proteger la salud de las familias mexiquenses.

🚗🚦El Hoy No Circula busca mejorar la calidad del aire y proteger la salud de las familias mexiquenses.

Desde el 1 de enero de 2026, se aplicará en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿De cuánto es la multa del Hoy No Circula?

Este 2026 el valor de la Unidad de Medida Actualizada ( UMA ) subió a 117.31 pesos y con ello las multas incrementaron y los automovilistas que no cumplan con la restricción serán acreedores a una infracción de entre 2 mil 346.2 a los 3 mil 519.3 pesos.

