FIFA PASS: mexicanos que viajen a Estados Unidos por el Mundial 2026 tienen prioridad para tramitar su visa

La Embajada de Estados Unidos en México anunció un beneficio clave para quienes compraron boletos oficiales del Mundial 2026 en Estados Unidos : acceso prioritario a citas consulares. El FIFA PASS permite a los aficionados mexicanos que viajen agilizar el proceso para tramitar su visa y evitar tiempos de espera prolongados.

¿Cómo pueden registrarse en el FIFA PASS los aficionados de México para el Mundial 2026?

interesados en este tipo de visado deben cumplir un requisito fundamental: haber adquirido sus entradas exclusivamente en el portal oficial FIFA.com/tickets, no en sitios de reventa. Este filtro asegura que solo compradores verificados accedan al programa de prioridad consular, diseñado específicamente para facilitar el viaje internacional a estadios estadounidenses durante la justa mundialista.

Paso a paso para el registro:

Ingresar con la cuenta personal creada en el sitio oficial de FIFA

Localizar y completar el registro en la sección FIFA PASS

Capturar nombre completo y número de pasaporte vigente en los campos solicitados

Acceder al portal state.gov/fifa-world-cup-26 para iniciar la solicitud formal de visa

Llenar el formulario DS-160 utilizando exactamente los mismos datos registrados en FIFA

Agendar la entrevista consular y realizar el pago correspondiente del trámite de visado

Confirmar la posesión de boletos oficiales cuando el sistema lo requiera durante el proceso

Una vez enviada la información, las autoridades consulares verifican los datos proporcionados para otorgar la cita prioritaria a los solicitantes. Sin embargo, obtener este turno anticipado no garantiza automáticamente la aprobación final del permiso de ingreso a territorio estadounidense.

¡Excelentes noticias para los titulares de boletos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que viajarán a los Estados Unidos este año! Les estamos dando acceso prioritario a citas para visas de EE. UU.



¿Para qué sirve el FIFA PASS?

El FIFA Pass funciona como una vía administrativa para adelantar entrevistas de visa a compradores oficiales, sin representar autorización automática de ingreso, por lo que cada solicitante enfrenta evaluación consular completa conforme a la ley migratoria vigente de Estados Unidos.

El beneficio aplica también a familiares directos del titular del boleto, como cónyuge e hijos menores, quienes acceden a la misma cita prioritaria, siempre que cumplan requisitos formales y presenten documentación válida durante el proceso consular correspondiente de visa estadounidense.

Este esquema busca ordenar la alta demanda de solicitudes rumbo al torneo, permitir planeación de viajes con anticipación y asegurar cumplimiento normativo, aunque la aprobación final depende exclusivamente del criterio de las autoridades consulares estadounidenses durante el proceso de visa.