Costco y FIFA sorprenden: Lanzan colección oficial del Mundial 2026 por tiempo limitado

En los almacenes Costco de Canadá ya está disponible una colección especial que ha llamado la atención de fanáticos del futbol y coleccionistas: playeras conmemorativas del Mundial 2026 , el torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

Se trata de una colaboración inédita entre la FIFA y la cadena de almacenes mayoristas, pensada para celebrar la primera Copa del Mundo con tres países anfitriones.

Playeras oficiales del Mundial 2026 en Costco Canadá

La novedad no es solo que las camisetas estén a la venta en un supermercado, sino que cada una representa a una de las 16 ciudades sede del torneo. Entre ellas están Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, junto con urbes como Miami, Nueva York, Toronto y Vancouver. El objetivo es claro: convertir cada prenda en un símbolo de identidad local, más allá de ser un simple recuerdo del evento.

Esta estrategia forma parte de un giro reciente en la forma en que la FIFA comercializa su mercancía. En lugar de centrarse en productos genéricos —como el tradicional balón oficial—, ahora apuesta por artículos que reflejen el orgullo de cada ciudad anfitriona. Al hacerlo, busca generar una conexión emocional más fuerte con los consumidores y estimular compras impulsadas por el sentido de pertenencia.

El paquete de playeras se vende como un conjunto completo, lo que facilita a los fanáticos tener una pieza de cada sede sin necesidad de buscarlas por separado. Esta fórmula, combinada con el modelo de precios de Costco, da la sensación de estar obteniendo una ganga con alto valor percibido.

Según datos de la propia FIFA, los productos con licencia oficial han sido históricamente una de sus fuentes de ingresos más rentables. Durante el Mundial de Qatar 2022, los derechos de licencia generaron 270 millones de dólares, un 50 % más que en el ciclo de Rusia 2018, según cifras de Statista.

Por ahora, esta colección está disponible solo en Canadá y por tiempo limitado. “¡Recién llegado a almacenes seleccionados!” señala la cuenta oficial en redes sociales. Como suele ocurrir con Costco, la disponibilidad, los precios y los servicios pueden variar según la ubicación, por lo que recomiendan acudir directamente al almacén local para confirmar existencias.