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Circulación problemática en la autopista México-Cuernavaca; hay bloqueos que paralizan las carreteras

Un camión volcó y dejó caer su carga en la México-Cuernavaca; estos son los bloqueos que hay en las carreteras.

Hoy 22 de abril se registran bloqueos en diferentes carreteras, así como accidentes; Capufe y Guardia Nacional piden tomar precauciones. | @GN_Carreteras| X

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

¿Saldrás a carretera? Es importante que consultes cómo es el tránsito en las diferentes vialidades del país, sobre todo si tomas autopistas importantes como México-Cuernavaca o México-Pachuca, unas de las más usadas diariamente.

Y es que los bloqueos por parte de manifestantes, obras de mantenimiento y accidentes ponen en jaque a muchos conductores.

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¿En dónde hay bloqueos hoy?

Autopista México-Cuernavaca

Caminos y Puentes Federales (Capufe) avisa a los conductores sobre cierre a la circulación a la altura del kilómetro 45 de la autopista México-Cuernavaca después de que volcara un camión y cayera su carga.

Autopista Tecate-La Rumorosa

La volcadura de un automóvil provoca cierre parcial de circulación en la autopista Tecate-La Rumorosa, a la altura del kilómetro 74. Para evitar más incidentes, Capufe pide manejar con precaución.

Carretera Guaymas-Hermosillo

En la zona norte del país, los conductores deben tomar precauciones por el cierre parcial de circulación en la carretera Guaymas-Hermosillo, cerca del kilómetro 143+950, en inediaciones del municipio de Guaymas.

Autopista México-Querétaro

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 130 en dirección a Querétaro, luego de que un automóvil saliera del camino.

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