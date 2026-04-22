Hoy 22 de abril se registran bloqueos en diferentes carreteras, así como accidentes; Capufe y Guardia Nacional piden tomar precauciones.

Hoy 22 de abril se registran bloqueos en diferentes carreteras, así como accidentes; Capufe y Guardia Nacional piden tomar precauciones. | @GN_Carreteras| X

¿Saldrás a carretera? Es importante que consultes cómo es el tránsito en las diferentes vialidades del país, sobre todo si tomas autopistas importantes como México-Cuernavaca o México-Pachuca, unas de las más usadas diariamente.

Y es que los bloqueos por parte de manifestantes, obras de mantenimiento y accidentes ponen en jaque a muchos conductores.

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¿En dónde hay bloqueos hoy?

Autopista México-Cuernavaca

Caminos y Puentes Federales (Capufe) avisa a los conductores sobre cierre a la circulación a la altura del kilómetro 45 de la autopista México-Cuernavaca después de que volcara un camión y cayera su carga.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴#AutMéxicoCuernavaca, km 45, dirección CDMX. Cierre a la circulación por atención de accidente (volcadura de camión y caída de carga).



🔘Dirección Cuernavaca, registra reducción de carriles.

Toma tus precauciones. Para más información llama al… — CAPUFE (@CAPUFE) April 22, 2026

Autopista Tecate-La Rumorosa

La volcadura de un automóvil provoca cierre parcial de circulación en la autopista Tecate-La Rumorosa, a la altura del kilómetro 74. Para evitar más incidentes, Capufe pide manejar con precaución.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Tecate - La Rumorosa, km 74, dirección La Rumorosa. Reducción de carriles por atención de accidente (volcadura de automóvil). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 22, 2026

Carretera Guaymas-Hermosillo

En la zona norte del país, los conductores deben tomar precauciones por el cierre parcial de circulación en la carretera Guaymas-Hermosillo, cerca del kilómetro 143+950, en inediaciones del municipio de Guaymas.

#TomePrecauciones en #Sonora se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 143+950, en carretera Guaymas-Hermosillo, a inmediaciones del Mpio. de Guaymas. con dir. a Hermosillo. Atienda indicación vial. — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 22, 2026

Autopista México-Querétaro

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 130 en dirección a Querétaro, luego de que un automóvil saliera del camino.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 130, dirección Querétaro. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de automóvil). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 22, 2026

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