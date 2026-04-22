¿Saldrás a carretera? Es importante que consultes cómo es el tránsito en las diferentes vialidades del país, sobre todo si tomas autopistas importantes como México-Cuernavaca o México-Pachuca, unas de las más usadas diariamente.
Y es que los bloqueos por parte de manifestantes, obras de mantenimiento y accidentes ponen en jaque a muchos conductores.
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¿En dónde hay bloqueos hoy?
Autopista México-Cuernavaca
Caminos y Puentes Federales (Capufe) avisa a los conductores sobre cierre a la circulación a la altura del kilómetro 45 de la autopista México-Cuernavaca después de que volcara un camión y cayera su carga.
Autopista Tecate-La Rumorosa
La volcadura de un automóvil provoca cierre parcial de circulación en la autopista Tecate-La Rumorosa, a la altura del kilómetro 74. Para evitar más incidentes, Capufe pide manejar con precaución.
Carretera Guaymas-Hermosillo
En la zona norte del país, los conductores deben tomar precauciones por el cierre parcial de circulación en la carretera Guaymas-Hermosillo, cerca del kilómetro 143+950, en inediaciones del municipio de Guaymas.
Autopista México-Querétaro
Se registra cierre parcial de circulación en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 130 en dirección a Querétaro, luego de que un automóvil saliera del camino.
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