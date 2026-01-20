Cambio de horario en México 2026: ¿Cuándo hay que cambiar los relojes?

Al comenzar 2026, surge interés nacional por el cambio de horario en México 2026 , un ajuste que define rutinas diarias. La pregunta sobre cuándo y dónde cambiar los relojes aparece en hogares, oficinas y escuelas, ante dudas sobre efectos reales en descanso, transporte, productividad y coordinación social.

Ten en cuenta que no se realiza en todo México sino en algunos lugares en específico, por lo que sigue leyendo para conocer todos los detalles.

¿Cuándo hay que cambiar los relojes con el cambio de horario México 2026?

El cambio de horario México 2026 ocurre durante marzo, cuando inicia el ajuste estacional. La madrugada del domingo 8 de marzo marca el adelanto oficial, pues la hora cambia de las 02:00 a las 03:00 en regiones donde aplica medida.

Muchos dispositivos digitales realizan el ajuste automático sin intervención del usuario. Relojes analógicos, despertadores y sistemas independientes requieren cambio manual, por lo que conviene revisar la hora antes de dormir para evitar retrasos en trabajo, escuela, citas médicas o traslados.

El adelanto de una hora influye en actividades nocturnas y matutinas, sobre todo en transporte, turnos laborales y servicios esenciales. Empresas, hospitales y escuelas ajustan horarios operativos para mantener coordinación, puntualidad y seguridad durante la jornada posterior al cambio oficial.

El origen detrás de los cambios de horarios en México

La implementación del horario de verano en México comenzó oficialmente el 4 de enero de 1996, cuando el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León publicó el decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación. La medida buscaba reducir el consumo eléctrico nacional y disminuir emisiones contaminantes al aprovechar mejor la luz solar natural disponible.

El decreto definió el horario de verano como el adelanto de una hora durante el periodo de mayor insolación anual. Los cambios se fijaron el primer domingo de abril para iniciar el ajuste y el último domingo de octubre para revertirlo, coincidiendo con patrones estacionales de luz solar en latitudes mexicanas templadas.

Tras 26 años de vigencia continua, el presidente Andrés Manuel López Obrador eliminó el horario de verano en 2022 para la mayor parte del país. Las excepciones se mantienen en regiones fronterizas del norte por necesidades de sincronización internacional, comercio bilateral, operaciones manufactureras y logística transfronteriza con socios comerciales estadounidenses fundamentales.

Estados de México que deberán cambiar su horario en 2026

Para 2026, el ajuste horario solo rige en municipios fronterizos del norte, donde la sincronía con Estados Unidos resulta clave. Estos estados mantienen la Hora Estacional en México por dinámicas económicas, laborales y de servicios que requieren coordinación diaria constante.

Baja California : Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate, Ensenada, Mexicali

: Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate, Ensenada, Mexicali Chihuahua : Coyame del Sotol, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Ciudad Juárez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe

: Coyame del Sotol, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Ciudad Juárez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe Coahuila

Nuevo León : Anáhuac

: Anáhuac Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Matamoros