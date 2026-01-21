Cambio de horario en México 2026: ¿Cuándo hay que cambiar los relojes y en qué Estados?

Cada año surgen dudas sobre ajustes horarios que impactan la vida diaria en el norte del país. El cambio de horario en México 2026 despierta interés sobre cuándo hay que cambiar relojes y en qué Estados aplica la medida oficial vigente durante el próximo año.

El horario estacional no rige para todo el territorio nacional y solo permanece en zonas específicas. Conocer fechas y regiones reduce errores en trabajo, escuela y transporte, además de facilitar organización de citas, trámites y actividades cotidianas en contextos fronterizos locales de alta interacción diaria.

¿Cuándo es el cambio de horario de los relojes en México?

El adelanto del reloj ocurre la madrugada del domingo 8 de marzo, cuando la hora oficial pasa de 02:00 a 03:00 en zonas autorizadas. Esta referencia resulta clave para turnos nocturnos, transporte público , sistemas digitales y actividades programadas regionales esenciales.

El ajuste impacta rutinas laborales y escolares, por lo que conviene revisar agendas con anticipación suficiente. Dispositivos inteligentes suelen cambiar la hora de forma automática, pero relojes analógicos y despertadores requieren modificación manual previa para evitar retrasos cotidianos locales frecuentes.

El horario estacional permanece en la frontera norte por acuerdos con Estados Unidos, lo que facilita operaciones comerciales y administrativas. Mantener la misma hora reduce desajustes, mejora coordinación binacional y brinda certeza en servicios, transporte y actividades diarias compartidas fronterizas.

El 8 de marzo será el día en que los Estados del Norte de México llevarán a cabo el cambio de horario. |Envato

¿En qué Estados de México aplica el cambio de horario?

Para 2026, el ajuste solo rige en municipios fronterizos del norte, donde la sincronía con Estados Unidos resulta esencial. Estas entidades conservan la medida por dinámicas económicas, laborales y de servicios que demandan coordinación diaria constante regional binacional continua local.

Baja California

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Conocer en qué Estados aplica el cambio evita errores en citas, cruces y trámites oficiales durante marzo. La información clara permite planear jornadas laborales, clases y viajes, además de coordinar actividades familiares y empresariales sin contratiempos horarios relevantes locales frecuentes.