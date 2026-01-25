CFE alerta por apagón masivo a finales de enero por tormenta invernal Fern

La Comisión Federal de Electricidad ( CFE ) emitió una alerta debido a que la entrada del Frente Frío 30 y la tormenta invernal Fern están causando estragos en México y podrían ocasionar un apagón masivo en varios estados del norte de la República mexicana.

Por esta razón, la CFE informó que mantiene un monitoreo continuo de la tormenta invernal, que podría ocasionar cortes en el servicio de luz como sucedió en algunas regiones de Chihuahua y Durango, este fin de semana. Te contamos los detalles.

CFE emite alerta por apagón masivo en el norte del país por tormenta invernal Fern

A través de un comunicado, la CFE dio a conocer que activó a su Grupo Directivo de Atención de Emergencias, que mantiene un monitoreo constante de la tormenta invernal que afecta al norte del país y analiza posibles escenarios ante el posible incremento de nevadas que ya ocasionaron apagones masivos en Chihuahua y Durango este sábado 24 de enero.

De acuerdo con lo informado, la CFE implementó una estrategia de prevención para mitigar posibles cortes de luz derivados de las bajas temperaturas provocadas por la tormenta invernal Fern.

La CFE informó que, ante posibles fallas en el abasto de gas, cuenta con dos terminales de regasificación que pueden proveer hasta 350,000 metros cúbicos de GNL

CFE anuncia que se restableció el servicio en Chihuahua y Durango

Este sábado 24 de enero, se registraron cortes en el servicio de luz eléctrica por causa de la temporada invernal en los municipios de Balleza, Guadalupe y Calvo, del estado de Chihuahua; y de Guanaceví y Tamazula del estado de Durango, alrededor de las 4 de la tarde.

No obstante, en solo tres horas, las cuadrillas de la CFE lograron restablecer el servicio en los municipios afectados. Tras lo ocurrido, la dependencia reafirmó su capacidad técnica para desplegar operativos de restablecimiento inmediato en aquellas regiones donde las condiciones climáticas, provocadas por la tormenta invernal, lleguen a causar apagones masivos.

¿Dónde reportar que se fue la luz CFE?

Para reportar que se fue la luz ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los medios oficiales más rápidos son:

Llamar al 071 (disponible 24/7)

(disponible 24/7) Usar la aplicación CFE Contigo

Usar el portal web cfe.mx

Contactar por X a @CFE_Contigo o @CFEmx

Lo único que necesitas para hacer tu reporte es el número de servicio y dirección que vienen en tu recibo de luz de la CFE .

