¡El permiso no basta! Anuncian regularización masiva de placas para automovilistas en Morelos

El gobierno del estado de Morelos explicó que el permiso vehicular ya no bastará para circular, especialmente el uso de permisos emitidos en Guerrero, por lo que llevará a cabo un programa de regularización masiva de placas en 2026.

El programa apunta fundamentalmente a regularizar placas de Morelos y eliminar los permisos de otras entidades, un paso clave para tener un padrón vehicular más ordenado y actualizado.

¿Por qué se realizará una regularización de placas en Morelos?

De acuerdo con lo informado por Jorge Alberto Barrera Toledo, coordinador general de Movilidad y Transporte, se busca que cada vehículo que transite en la entidad tenga alta de placas de Morelos en línea o realice los trámites correspondientes de manera legal, en lugar de utilizar placas de otro estado o documentos provisionales.

Como resultado de este programa, las autoridades buscan determinar cuál es el padrón vehicular real que circula en Morelos, cuántos vehículos están registrados en otras entidades y cuántos circulan con permisos temporales.

Por lo que, si tu auto está registrado con placas de Guerrero u otra entidad sin regularizar, podrías enfrentar requisitos adicionales o incluso sanciones si circulas sin el trámite concluido.

El gobierno de Morelos busca limitar el uso de permisos de Guerrero

La medida enfatiza que el permiso no basta para circular por Morelos. El objetivo es acabar con trámites provisionales que se usan de forma recurrente pero que no garantizan el registro legal del vehículo.

Este programa de regularización masiva de placas Morelos busca fortalecer la seguridad y la recaudación en la entidad, además de facilitar a los propietarios el acceso a servicios públicos y trámites oficiales al tener su auto registrado correctamente.

Asimismo, la regularización de placas en Morelos contribuirá a la seguridad pública, ya que contar con vehículos plenamente identificados facilitará el seguimiento de delitos cometidos a bordo.

Finalmente, el coordinador general de Movilidad y Transporte explicó que se trata de un programa interinstitucional en el que participarán a Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Administración y Finanzas, la Consejería Jurídica, así como la Fiscalía General del Estado (FGE) y los municipios.

Requisitos y costos para sacar placas en Morelos si tu auto es foráneo

Los trámites los puede realizar una persona distinta al dueño, siempre y cuand presente una carta poder. Los documentos que debes presentar en origina y copia son los siguientes:

Factura del vehículo

Comprobante de domicilio

En caso de ser un cambio de propietario: carta responsiva, contrato de compraventa o donación

El costo de las placas para vehículos foráneos varía según el tipo de vehículo.

Autos y camiones: $1,244.54 (equivalente a 11 UMA)

Motocicletas: $678.84 (equivalente a 6 UMA)

Auto antiguo (mínimo 30 años de antigüedad): $1,470 (equivalente a 13 UMA)

