Aumentos en trámites vehiculares: Precio de las placas para 2026

El año 2026 traerá cambios importantes en los costos asociados a los vehículos, como el precio de las placas, con aumentos previstos que afectarán directamente a automovilistas y propietarios de motocicletas.

De acuerdo con las proyecciones incluidas en la Ley de Ingresos de Jalisco que se analiza para 2026, el precio de las placas vehiculares para uso particular se ubicará en alrededor de $2,500 pesos, marcando un incremento respecto a años anteriores.

¿Qué aumentos en trámites vehiculares vienen en 2026?

Placas vehiculares: Se estima un costo de aproximadamente $2,500 pesos para vehículos de uso particular.

Refrendo anual: Subirá de 900 pesos a alrededor de 1,000 pesos.

Licencia de conducir: También incrementará su costo tanto para automovilistas como para motociclistas.

Refrendo para motocicletas: Pasará de 385 pesos a 600 pesos.

Verificación vehicular: Se mantendrá con subsidio del 100%, siempre y cuando el refrendo esté pagado, por lo que seguirá siendo gratuita en 2026.

Fecha límite para hacer el cambio de placas en Jalisco

Durante 2025, muchos conductores aprovecharon el programa Paquetazo 3×1, que incluía el cambio de placas, el refrendo y la verificación con un solo pago de 900 pesos. Sin embargo, para 2026 el canje de placas dejará de ser gratuito.

El gobierno estatal autorizó una prórroga para realizar el cambio de placas gratuito bajo el esquema del Paquetazo 3×1 hasta el 31 de marzo de 2026, siempre y cuando los propietarios hayan pagado su refrendo 2025.

A partir de enero de 2026, quienes no realicen el cambio de placas podrán enfrentarse a multas, restricciones para circular o incluso la retención del vehículo.

¿Qué vehículos están obligados a renovar sus placas?

El cambio de placas será necesario para todas las unidades que aún porten los modelos conocidos como "Maguey", "Minerva" y "Gota", tanto en su versión roja como verde. Esta disposición aplica sin excepción a motocicletas, remolques, transporte público, taxis, automóviles particulares y camionetas.

La razón del canje es que estos diseños quedaron fuera de los lineamientos técnicos federales que rigen a nivel nacional, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, la cual es supervisada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

En consecuencia, a partir del próximo año únicamente estarán autorizadas para circular en Jalisco las placas con diseño "Collage" (emitidas en 2019) y "Cabañas" (2025), al ser las únicas que cumplen con la regulación vigente.

