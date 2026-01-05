Canje de placas 2026 y activación del REC, dos trámites obligatorios para los conductores este 2026

Este 2026 el canje de placas y la activación del Registro Estatal de Contribuyentes (REC), serán dos trámites obligatorios para conductores con el objetivo de modernizar los procesos administrativos y mantener actualizado el padrón vehicular de Quintana Roo.

¿Qué es el canje de placas?

La Coordinación General de Comunicación (CGC) del Gobierno de Quintana Roo señala que el canje de placas consiste en la renovación física de los elementos de identificación vehicular, es decir:



Placas

Tarjeta de circulación

Calcomanía correspondiente al ejercicio fiscal 2026



Las placas vehiculares en Quintana Roo tienen una vigencia de tres años, después deben ser entregadas para su destrucción. Para enero de 2026, los costos para el canje serán de mil 527 pesos más 141 pesos para automóviles, camionetas y autobuses; 509 pesos más 141 pesos para motocicletas, y 707 pesos más 141 pesos para remolques.

¿Qué es REC?

Por otra parte el REC se refiere al Registro Estatal de Contribuyentes, el padrón electrónico administrado por el SATQ, que identifica a las personas físicas y morales que mantienen obligaciones fiscales y vehiculares en la entidad.

¿Quiénes se deben inscribir al REC?

Las personas físicas y morales que realicen actividades económicas y presenten declaraciones periódicas ante el SATQ, así como las personas físicas sin actividad empresarial que sean propietarias de vehículos con placas y tarjeta de circulación de la entidad, deben inscribirse en el REC.

¿En dónde hacer el canje de placas?

Se habilitarán 23 oficinas y módulos de recaudación y emplacamiento, entre las que destacan las ubicadas en Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, además de la Dirección de Recaudación en el Palacio de Gobierno, módulos Chac-Mool, Taxistas y la Universidad del Caribe.

