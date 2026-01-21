¡Saca las velas! CFE confirma corte de luz por mantenimiento este jueves 22 de enero en Hermosillo, Sonora

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que, debido a acciones de reparación y mantenimiento, será necesario realizar un corte de luz, que durará varias horas, en algunas regiones de Hermosillo, en el estado de Sonora.

Es importante que tomes en cuenta que la suspensión del servicio de energía eléctrica se llevará a cabo el próximo jueves 22 de enero de 2026, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, sobre todo, con los aparatos eléctricos, como el refrigerador, que puedan dañarse. Te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Dónde y cuánto durará el corte de luz en Sonora?

Con el objetivo de mejorar la calidad del suministro eléctrico, la CFE realizará un corte de luz en el Fraccionamiento Real del Llano y zonas aledañas, en Hermosillo, Sonora. La dependencia informó que la suspensión del servicio tendrá una duración de cinco horas. El horario en el que los vecinos de esta zona de Hermosillo se quedarán sin luz será el siguiente:

El jueves 22 de enero, de las 8:00 a las 13:00 horas.

Recuerda que es importante que te prepares para desconectar algunos aparatos y reconectarse después del corte de luz.

¿Cómo cuidar los aparatos eléctricos durante un corte de luz?

La Comisión Federal de Electricidad hizo un llamado a la ciudadanía que podría resultar afectada con el corte de luz para que tomen las siguientes medidas de precaución, debido a que el corte y la reconexión del servicio puede ocasionar daños en los aparatos eléctricos , debido a la variación del voltaje:

Desconectar aparatos eléctricos minutos antes de la hora programada del corte de luz

minutos antes de la hora programada del Espera al menos 10 minutos antes del restablecimiento del servicio de luz para volver a encenderlos.

Asimismo, la dependencia puso a disposición de la población el número telefónico 071 y la aplicación móvil “CFE Contigo” para reportar cualquier anomalía que se presente después de las reparaciones de este jueves 22 de enero.

¿Cómo puedo reclamar a CFE por aparatos dañados?

Si tu refri o algún otro aparato eléctrico resulta dañado por algún apagón o corte de luz de la CFE, sí puedes hacer el reclamo para exigir el pago por parte de la comisión. Para meter un reclamo por daño a aparatos eléctricos, simplemente sigue estos pasos:

Acude al Centro de Atención a Clientes de la Comisión Federal de Electricidad más cercana

Llenas un formato en tu centro de atención a clientes, para registrar los datos de tu servicio y la causa o falla que generó el daño de tus aparatos, por ejemplo una baja o subida de luz o apagón.

en tu centro de atención a clientes, para registrar los datos de tu servicio y la causa o falla que generó el daño de tus aparatos, por ejemplo una baja o subida de luz o apagón. Es importante que en la solicitud indiques día y hora en que se dio el suceso.

Nuestros técnicos visitan tú domicilio para verificar la falla reportada.

Emitimos un dictamen técnico para indicar si procede o no el pago de aparatos dañados

Después deberás de dar seguimiento a tu caso

Si procede, deberás de presentar la factura que acredite que el aparato te pertenece

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.