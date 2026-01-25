Beca de Guillermo del Toro: requisitos para obtener 60 mil dólares y manutención

La Universidad de Guadalajara abrió la convocatoria para la beca de Guillermo del Toro, dirigida para jóvenes mexicanos que quieran estudiar una licenciatura o maestría en cine en el extranjero. Este programa ha beneficiado a varios alumnos y este 2026 buscará demostrar nuevamente el talento de las nuevas generaciones al mundo.

La beca "Jenkins-Del Toro" fue creada en 2019, en colaboración y aportación de la Fundación Mary Street Jenkins, la organización del Patronato del FICG AC, la Universidad de Guadalajara, la Fundación Universidad de Guadalajara AC y el cineasta Guillermo del Toro .

Requisitos para obtener la beca de Guillermo del Toro

Presentar, al menos, un trabajo cinematográfico con una duración mínima de cinco minutos en cortometraje, o mínima de 45 minutos en largometraje. Los proyectos podrán ser trabajos de ficción, documental y animación. Puede ser inédito o no

La obra presentada deberá haber sido producida dentro del periodo de 2022 hasta la publicación de la presente convocatoria

Promedio de calificación de 90 (noventa) en el caso de licenciatura o su equivalente, y bachillerato con promedio mínimo de 80 (ochenta) o su equivalente, dependiendo del grado académico del postulante

Dominio del idioma inglés (hablado y escrito), acreditado por documentos validados por TOEFL, TOEIC, IELTS u otros certificados oficiales

Un video con duración máxima de dos minutos, mediante el cual el aspirante exponga su intención de obtener la beca, explicando o justificando el motivo por el que considera debe ser beneficiario de la misma

Los aspirantes podrán participar con un solo proyecto. Las especificaciones y el registro se encuentran disponibles en el siguiente enlace .

¿Qué incluye la beca de Guillermo del Toro?

La beca incluye 60 mil dólares anuales para cubrir la colegiatura de cualquier universidad de cine del mundo, además de manutención y transporte aéreo.

¿Cuál es la fecha límite para registrarse?

La convocatoria comenzó el 20 de enero y cerrará el 6 de febrero de 2026. El ganador de la beca de Guillermo del Toro recibirá un reconocimiento en la 41 edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que se realizará del 17 al 25 de abril.

