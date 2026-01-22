inklusion.png Sitio accesible
¡Orgullo nacional! Guillermo del Toro es nominado a los Oscar 2026

El mexicano nuevamente fue reconocido por la Academia y se encuentra entre los nominados para los Oscar 2026.

Escrito por:  Adriana Pacheco

El cineasta mexicano Guillermo del Toro está en la lista de nominados a los Premios Oscar 2026, por la película Frankenstein, protagonizada por el actor Jacob Elordi.

Guillermo del Toro, uno de los guionistas y directores con más fama a nivel mundial,está nominado en la categoría a mejor Guión Adaptado y Mejor Película, por Frankenstein, basada en la historia de Mary Shelley

