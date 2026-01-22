¡Orgullo nacional! Guillermo del Toro es nominado a los Oscar 2026

El cineasta mexicano Guillermo del Toro está en la lista de nominados a los Premios Oscar 2026, por la película Frankenstein, protagonizada por el actor Jacob Elordi.

Guillermo del Toro, uno de los guionistas y directores con más fama a nivel mundial,está nominado en la categoría a mejor Guión Adaptado y Mejor Película, por Frankenstein, basada en la historia de Mary Shelley

🚨#AlertaADN



🇲🇽 #OrgulloNacional | La película Frankenstein, del mexicano Guillermo Del Toro, compite en la categoría Mejor Película junto con Hamnet, Bugonia, Marty Supreme, Train Dreams, Sinners, Sentimental Value, The Secret Agent y One Battle After Another https://t.co/6801s3mjsA pic.twitter.com/Tpv8Gnu65J — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 22, 2026

