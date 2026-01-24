Terror en la México - Querétaro; captan en video secuestro y balacera a plena luz del día

Los casos de inseguridad en las autopistas de nuestro país no paran y al contrario, parecen ir en aumento, pues ahora recientemente a través de las diferentes plataformas de las redes sociales se comenzó a difundir un video que muestra el momento exacto de un secuestro y balacera a plena luz del día en la México - Querétaro.

Fue por medio de diversas cuentas de la red social X, antes conocida como Twitter, que se comenzó a hacer tendencia la grabación en la que un grupo de sujetos armados a bordo de tres vehículos, interceptaron a dos personas en la vía antes señalada para secuestrarlos a la altura de San Sebastián.

Video de secuestro en la autopista México - Querétaro

En las imágenes que fueron captadas por cámaras de seguridad de las víctimas del secuestro en la autopista México - Querétaro , se aprecia cómo en primera instancia un auto tipo Vento de la marca Volkswagen se aproxima a sus objetivos para hacerlos detener en seco.

Es en ese momento que aparece en escena una camioneta color negro de la cual desciende un sujeto armado, el cual al ver que sus objetivos estaban intentando huir, comenzó a dispararles con la intención de persuadirlos a que se detuvieran.

Tras un par de segundos, otro sujeto armado desciende de un tercer vehículo color rojo. Es esta persona quien se encarga de obligar a descender a las víctimas de su unidad con la finalidad de completar el secuestro a plena luz del día.

¿Qué se sabe sobre las personas secuestradas en la México - Querétaro?

Vale la pena mencionar que hasta el momento en el que se realizó esta nota, no se ha dado información actualizada sobre el caso, por lo cual se desconoce si las autoridades se encuentran investigando el secuestro sobre la México - Querétaro ni mucho menos el paradero de las víctimas.

Autopistas más peligrosas para manejar en México

De acuerdo con datos oficiales la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), las autopistas en las que se registran los mayos índices de delincuencia son las siguientes:

Autopista México - Puebla

Autopista México - Querétaro

Arco Norte

Autopista Puebla - Córdoba - Veracruz

Autopista Querétaro - Celaya - Salamanca

