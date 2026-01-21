Accidente múltiple en la autopista México-Querétaro provoca tráfico intenso este 21 de enero

Un accidente múltiple registrado la tarde de este miércoles 21 de enero de 2026 impactó de forma directa la circulación en la autopista México-Querétaro, una de las vialidades más importantes del país. El percance ocurrió en dirección a la Ciudad de México (CDMX) y generó congestionamiento severo.

El choque involucró varios vehículos y obligó al cierre parcial de carriles, lo que provocó retrasos prolongados para automovilistas y transporte de carga que circulaban por la zona.

⚠️ AVISO IMPORTANTE⚠️#AutMéxicoQuerétaro, km 42. Continúa carga vehicular en ambos sentidos por labores de mantenimiento en los carriles laterales (no a cargo de CAPUFE). Al transitar por la zona respeta los señalamientos de vialidad y maneja con precaución. Para más información… — CAPUFE (@CAPUFE) January 21, 2026

¿Qué sucedió?

Se reportó una colisión en cadena que involucró automóviles particulares y al menos un tráiler. La magnitud del impacto obligó a detener la circulación en algunos carriles.

Este tipo de accidentes suele intensificar el riesgo vial en autopistas de alta velocidad y pone en evidencia la importancia de respetar límites y distancias.

Ubicación exacta

El incidente ocurrió a la altura del municipio de Coyotepec, en la colonia Lomas de Guadalupe, entre los kilómetros 50 y 64.

#ReporteVial ⚠️



Derivado a un percance vial 💥🚚, se registra cierre de carriles en la Autopista México-Querétaro 🛣️ , Col. Lomas de Guadalupe, #Coyotepec, dirección Ciudad de México.



Unidades de emergencia 🚓 🚒 ya laboran en la zona.

Te sugerimos #TomarVíasAlternas 🔁 y… pic.twitter.com/yGYTCUxtfB — C5 Estado de México (@C5Edomex) January 21, 2026

Este tramo registra alto flujo vehicular diario, por lo que cualquier percance tiene efectos inmediatos en la movilidad regional.

Impacto en el tráfico

La circulación hacia la CDMX se volvió lenta, con filas de varios kilómetros. Autoridades estimaron retrasos de más de una hora.

El congestionamiento afecta tanto a viajeros particulares como a actividades comerciales y de logística.

Estado de los lesionados

Hasta el momento no se reportan fallecidos. Autoridades médicas evalúan a personas con lesiones leves.

La información continúa en actualización conforme avanzan las labores de atención.

Posibles causas

Las primeras indagatorias apuntan a pavimento mojado y falta de distancia entre vehículos.

Las condiciones climáticas adversas suelen incrementar el riesgo de este tipo de percances.

Acciones de las autoridades

Elementos de la Guardia Nacional y servicios de emergencia acudieron para auxiliar y retirar las unidades.

Las labores buscan restablecer la circulación lo antes posible y evitar nuevos incidentes.

Rutas alternativas

Se recomienda usar la carretera libre México-Querétaro o desvíos por Huehuetoca y Jilotepec.

Aplicaciones de navegación ofrecen información en tiempo real para evitar la zona afectada.

Consejos para los conductores

Las autoridades piden reducir la velocidad y extremar precauciones ante lluvias.

En caso de emergencia, se debe llamar al 911 y seguir indicaciones oficiales.

