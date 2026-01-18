Cuesta de enero 2026: La guía de Profeco para proteger tus finanzas este mes

Después de los gastos decembrinos, enero llega con presión sobre el ingreso familiar. Para la clase media mexicana, la Cuesta de enero implica ajustes obligados, planificación detallada y estrés financiero. En este contexto, la Profeco publicó una guía con consejos útiles para atravesar este período sin deudas.

El acumulado de cenas, regalos y pagos pendientes obliga a reordenar prioridades con información clara. Esta nota retoma recomendaciones de Profeco para atravesar la Cuesta de enero con mejores finanzas personales y decisiones realistas durante este mes clave para hogares de clase media.

Consejos de Profeco para reducir gastos durante la Cuesta de enero

La Profeco plantea medidas prácticas para contener el gasto tras las fiestas, con enfoque en planeación, consumo responsable y protección del ingreso familiar durante la Cuesta de enero, con impacto directo en finanzas cotidianas de hogares mexicanos de ingresos medios.

Los 10 consejos clave de Profeco

Planea compras con lista y presupuesto definidos. Ajusta gastos a ingresos reales del hogar. Prioriza ahorro antes de nuevas deudas. Compara precios y calidad antes de comprar. Cubre primero alimentación, vivienda y servicios. Usa crédito solo con pagos claros y medidos. Evita compras por impulso o moda pasajera. Liquida deudas con mayor interés primero. Fortalece educación financiera personal y familiar. Conoce derechos del consumidor y garantías.

El reto de Gasto cero propone suspender compras no esenciales por siete días, usar recursos disponibles en casa y observar hábito de consumo diario, como ejercicio práctico de control impulsado por Profeco durante la Cuesta de enero en México actual.

Este desafío no implica dejar de consumir, sino priorizar servicios básicos, alimentos existentes y transporte necesario, para detectar fugas de dinero, reducir gastos hormiga y mejorar las finanzas personales con disciplina temporal.

¿Qué gastos debes priorizar para no endeudarte en la Cuesta de enero?

Para evitar endeudamiento, resulta clave cubrir primero renta, alimentación, servicios básicos y transporte, antes de destinar dinero a gustos, tecnología o salidas, según criterios de Profeco para proteger las finanzas familiares durante la Cuesta de enero en hogares mexicanos urbanos promedio.

Después, conviene revisar deudas con mayor interés, establecer pagos realistas y aprovechar ingresos extra para ahorro preventivo, sin descuidar presupuesto mensual ni comprometer estabilidad económica, recomendación central de Profeco ante la Cuesta de enero y otras etapas financieras difíciles anuales.