Empezamos mal el año; precio del huevo en CDMX, Edomex y Nuevo León superan la barrera de los 40 pesos por kilo

El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) dio a conocer que el precio del huevo para los próximos días, superará la barrera de los 40 pesos por kilo en entidades de la República como la Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex) y Nuevo León.

Fue a través de su informe semanal, que el SNIIM señaló que en entidades como Aguascalientes y Coahuila, el precio de este producto de gallina rondará entre los 30 y los 36 pesos respectivamente, esto dependiendo del lugar en el que se busque hacer la compra.

Precio del huevo en CDMX

Por su parte, dentro de la Central de Abasto de la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX), se estableció que el precio del huevo irá de los 35 a los 38 pesos por kilo en el producto blanco, así como en 41.50 pesos para el rojo.

Es importante señalar que los precios podrán cambiar dependiendo del local en el que se busque hacer la compra, así como si es por mayoreo o menudeo la adquisición de este artículo esencial en la canasta básica de las y los mexicanos.

¿En cuánto se venderá el huevo en Edomex?

Dentro del Estado de México el precio del huevo cambiará por Central de Abasto y municipio, pues los costos en Ecatepec y Toluca, quedaron establecidos de la siguiente manera de conformidad con lo establecido por el SNIIM:

Central de Abasto de Ecatepec: de 29 a 33.50 pesos por kilo según la zona

Central de Abasto de Toluca: de los 41.90 hasta los 48 pesos por kilo según la zona

Precio del kilo de huevo en Nuevo León

Por otro lado y dentro del estado de Nuevo León al norte del país, se estableció que el precio de este producto irá de los 34 a los 45.50 pesos en la Central de Abasto de Guadalupe, así como entre los 30 y los 47 pesos en el Mercado de Abasto “Estrella” en San Nicolás de los Garza.

Será dentro del Mercado de Abasto de Santa Catarina, que el precio de este producto de gallina se venderá entre los 36 y los 42.90 pesos por kilo según el lugar de compra.

¿Dónde ver el precio de este producto en todo el país?

En caso de que tu estado o ciudad no apareciera en la breve información antes proporcionada, puedes revisar el costo del huevo dentro de los diferentes estados del país ingresando al siguiente enlace oficial del SNIIM.

