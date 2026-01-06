Gracias a marcas chinas, aumenta 1.3 % la compra de vehículos ligeros en México: Inegi

La venta de vehículos ligeros aumentó considerablemente dentro de México en el cierre del 2025, pues un nuevo reporte emitido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi), señaló que en diciembre pasado las diferentes concesionarias del país registraron la comercialización de hasta 1 millón 524 mil 583 unidades en conjunto.

Este número representó el aumento del 1.3% en la compra de autos dentro de concesionarias en México, lo cual ocurre en el auge de las marcas chinas que se han ido colocando como una de las principales opciones para las y los habitantes de nuestro país por la relación calidad-precio.

De acuerdo con el avance de resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros #RAIAVL, en diciembre 2025 se reportaron 154,395 vehículos comercializados, 4.9% más que en diciembre 2024.



📄 Consulta el boletín de indicador:… pic.twitter.com/Bw5hMobyIo — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) January 6, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué dice el estudio del Inegi sobre la venta de vehículos ligeros en México?

De acuerdo con el estudio y análisis que lanzó el Inegi a través de las diferentes plataformas de las redes sociales y en su portal web, de enero a diciembre del 2024 nuestro país registró la venta de 1 millón 504 mil 322 vehículos entre las diferentes marcas, concesionarias y entidades.

Por su parte, para este 2025 se registró la venta de 1 millón 524 mil 583 unidades en conjunto, lo cual mostró una variación de 20 mil 261 vehículos en comparación con el año pasado

Marcas de autos más vendidos en México durante 2025

De acuerdo con los tabuladores de la plataforma oficial del Inegi, dentro de nuestro país algunos de los autos que más se vendieron a lo largo del 2025 fueron Mazada 3, Mazda CX-3, Nissan Versa, Chevrolet Aveo y demás.

Sin embargo, entre las marcas más consumidas a lo largo del año pasado, también se encuentran las siguientes:

Nissan

Chevrolet

Volkswagen

Toyota

KIA

Mazda

Mejores marcas de autos posicionadas para 2026

Vale la pena mencionar que históricamente Nissan, Chevrolet o General Motors, así como Volkswagen se han colocado como las marcas de autos más consumidas por las y los mexicanos, esto gracias a sus modelos, precios y calidad.

Es por ello que estas tres marcas continuarán como las mejores posicionadas dentro de nuestro país a lo largo del 2026.

Manejar usando el celular aumenta 4 veces el riesgo de sufrir un accidente

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.