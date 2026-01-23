Fin de semana bajo cero: Alerta por bajas temperaturas en estas 13 entidades de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que la interacción de la tercera tormenta invernal y una masa de aire ártico provocará heladas severas en el norte del país. La fuente oficial de la Conagua garantiza vigilancia en 13 estados con temperaturas de -5 a 0°C.

¿Qué entidades registrarán temperaturas de hasta -5°C este fin de semana?

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda extremar precauciones en las zonas serranas debido al reforzamiento del frente frío núm. 30. Residentes y visitantes de las siguientes 13 entidades deben prepararse para un ambiente gélido y heladas:

Norte y Noroeste: Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila.

Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Centro y Occidente: Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo y Estado de México.

Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo y Estado de México. Oriente y Sureste: Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

¿Qué riesgos trae la tormenta invernal?

La Conagua advierte que la combinación de estas condiciones meteorológicas adversas generará distintas contingencias de sumo cuidado para la población:

Nieve y Aguanieve: Probabilidad alta en sierras de Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León; se extiende a las cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba .

Probabilidad alta en sierras de Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León; se extiende a las cimas del . Hielo en carreteras: Pronóstico de lluvia engelante en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, lo que cristaliza el asfalto.

Pronóstico de en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, lo que cristaliza el asfalto. Evento de "Norte": Rachas de 70 a 90 km/h en Veracruz y Tamaulipas, con oleaje elevado a partir del domingo.

Rachas de en Veracruz y Tamaulipas, con oleaje elevado a partir del domingo. Peligro de Tornados: Posible formación de torbellinos o tornados durante la noche de este viernes en el norte de Coahuila.

Nieve, tornados y -5°C: Pronóstico extendido del 23 al 25 de enero

La autoridad meteorológica establece una cronología de afectaciones para que el usuario tome medidas preventivas. Este viernes, el ingreso del frente frío núm. 31 y un río atmosférico darán origen a la tercera tormenta invernal, provocando un marcado descenso térmico inicial en el noroeste.

Para el sábado, la masa de aire ártico se extenderá sobre el norte y noreste con vientos de hasta 100 km/h en Chihuahua, Coahuila y Durango. Finalmente, el domingo el sistema recorrerá la vertiente del Golfo de México, desplazando el ambiente gélido hacia el centro y sureste del territorio nacional.

El SMN protege a la población mediante el monitoreo constante de estos sistemas y recomienda evitar la exposición prolongada al aire frío. Es fundamental cubrir tuberías y mantener una ventilación adecuada si se utilizan sistemas de calefacción en espacios cerrados para evitar incidentes por monóxido de carbono.