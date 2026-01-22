Frente Frío 31 ingresa a México este viernes con temperaturas bajo cero y posible caída de nieve en cuatro estados

inklusion.png Sitio accesible
La Conagua advierte que el frente frío 31 traerá nieve y temperaturas de hasta -20°C en el norte de México. Revisa aquí el pronóstico para este fin de semana.

Clima hoy 14 de enero 2026
Frente frío 28 ingresa a México y provoca bajas temperaturas.|Archivo TV Azteca
Notas,
México

Escrito por:  Ignacio Poggio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua confirmó el ingreso del frente frío número 31 este viernes 23 de enero. Su interacción con una circulación ciclónica y aire ártico obliga a activar alertas por temperaturas gélidas y posibles nevadas en el norte del país.

¿En qué estados puede nevar este fin de semana por el frente frío 31?

Durante este viernes y el fin de semana se prevén vientos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste y norte de la República Mexicana. La Conagua establece que la formación de la tercera tormenta invernal, impulsada por el frente frío 31, generará condiciones para la caída de nieve o aguanieve en estos estados:

  • Baja California
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango

El SMN demanda extremar precauciones en estas regiones, ya que las temperaturas caerán hasta los -20°C en las sierras de Chihuahua. Estas condiciones aumentan el riesgo de congelamiento en tramos carreteros, lo que podría provocar derrapes y colisiones en zonas de curvas y pendientes.

SMN alerta por vientos de hasta 120 km/h y heladas por aire ártico

El Servicio Meteorológico Nacional protege a la población mediante el aviso de una masa de aire ártico que reforzará el descenso térmico en el norte y noreste. Además del frío extremo, se prevé la formación de lluvia helada en Coahuila y Nuevo León, un fenómeno que cristaliza al contacto con superficies.

  • Vientos gélidos: Se esperan rachas de hasta 100 km/h en Chihuahua y Durango.
  • Evento de "Norte": A partir del domingo, las ráfagas alcanzarán los 120 km/h en el Istmo de Tehuantepec.
  • Riesgo por heladas: El termómetro marcará entre -5°C y 0°C en estados del centro como Hidalgo, Puebla y el Estado de México.

Lluvias intensas y alerta por inundaciones en Veracruz y Tabasco

La Conagua obliga a mantener vigilancia en el sureste mexicano, ya que el frente frío 31 provocará lluvias puntuales intensas de hasta 150 mm en Veracruz y Tabasco. Estas precipitaciones demandan atención inmediata ante posibles deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Finalmente, el aire ártico cubrirá el Valle de México al inicio de la próxima semana, manteniendo el ambiente frío a muy frío durante las mañanas. El SMN recomienda a la ciudadanía mantenerse informada sobre los cambios en la trayectoria de estos sistemas invernales para evitar riesgos a la salud.

