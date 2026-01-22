Frente Frío 31 ingresa a México este viernes con temperaturas bajo cero y posible caída de nieve en cuatro estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua confirmó el ingreso del frente frío número 31 este viernes 23 de enero. Su interacción con una circulación ciclónica y aire ártico obliga a activar alertas por temperaturas gélidas y posibles nevadas en el norte del país.

¿En qué estados puede nevar este fin de semana por el frente frío 31?

Durante este viernes y el fin de semana se prevén vientos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste y norte de la República Mexicana. La Conagua establece que la formación de la tercera tormenta invernal, impulsada por el frente frío 31, generará condiciones para la caída de nieve o aguanieve en estos estados:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

El SMN demanda extremar precauciones en estas regiones, ya que las temperaturas caerán hasta los -20°C en las sierras de Chihuahua. Estas condiciones aumentan el riesgo de congelamiento en tramos carreteros, lo que podría provocar derrapes y colisiones en zonas de curvas y pendientes.

Desde el viernes y hasta el domingo, se prevén condiciones invernales en el norte de #México, debido a la tercera tormenta invernal y el #FrenteFrío 30.



SMN alerta por vientos de hasta 120 km/h y heladas por aire ártico

El Servicio Meteorológico Nacional protege a la población mediante el aviso de una masa de aire ártico que reforzará el descenso térmico en el norte y noreste. Además del frío extremo, se prevé la formación de lluvia helada en Coahuila y Nuevo León, un fenómeno que cristaliza al contacto con superficies.

Vientos gélidos : Se esperan rachas de hasta 100 km/h en Chihuahua y Durango.

: Se esperan rachas de hasta en Chihuahua y Durango. Evento de "Norte" : A partir del domingo, las ráfagas alcanzarán los 120 km/h en el Istmo de Tehuantepec.

: A partir del domingo, las ráfagas alcanzarán los en el Istmo de Tehuantepec. Riesgo por heladas: El termómetro marcará entre -5°C y 0°C en estados del centro como Hidalgo, Puebla y el Estado de México.

Lluvias intensas y alerta por inundaciones en Veracruz y Tabasco

La Conagua obliga a mantener vigilancia en el sureste mexicano, ya que el frente frío 31 provocará lluvias puntuales intensas de hasta 150 mm en Veracruz y Tabasco. Estas precipitaciones demandan atención inmediata ante posibles deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Finalmente, el aire ártico cubrirá el Valle de México al inicio de la próxima semana, manteniendo el ambiente frío a muy frío durante las mañanas. El SMN recomienda a la ciudadanía mantenerse informada sobre los cambios en la trayectoria de estos sistemas invernales para evitar riesgos a la salud.