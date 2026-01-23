Alerta máxima por la llegada del Frente Frío 31: la CNPC hace un llamado urgente a la población

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) urge a la población a tomar recaudos ante el arribo del Frente Frío 31 y la tercera tormenta invernal. El organismo garantiza el despliegue de vigilancia por un ambiente gélido extremo que afectará al Norte de México con temperaturas de hasta -20 °C.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles son las mayores afectaciones del Frente Frío 31 y la tormenta invernal?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) establece que la masa de aire ártico generará un temporal severo con nevadas en las sierras de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Baja California. Estas condiciones climáticas adversas obligan a la población a implementar medidas de autoprotección para evitar tragedias por intoxicación o accidentes viales:

Técnica de la "cebolla": Vestir varias capas de ropa para mantener el calor corporal.

Vestir varias capas de ropa para mantener el calor corporal. Ventilación obligatoria: Si usa calentadores de gas o leña, mantenga una ventana abierta para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

Si usa calentadores de gas o leña, mantenga una ventana abierta para evitar la acumulación de monóxido de carbono. Seguridad vial: Reducir la velocidad ante la lluvia engelante (capa de hielo invisible) y aumentar la distancia de seguridad entre vehículos.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



𝗣𝗼𝗿 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗹 𝗶𝗻𝘃𝗲𝗿𝗻𝗮𝗹 𝘀𝗲𝘃𝗲𝗿𝗼 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗻𝗼𝗿𝘁𝗲, 𝗻𝗼𝗿𝗲𝘀𝘁𝗲 𝘆 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗶́𝘀, 𝗖𝗡𝗣𝗖 𝗹𝗹𝗮𝗺𝗮 𝗮 𝗲𝘅𝘁𝗿𝗲𝗺𝗮𝗿 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗮𝘂𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀. pic.twitter.com/8W0q3JaWBU — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) January 23, 2026

¿Qué estados se verán más afectados este fin de semana por el Frente Frío 31?

El alerta del SMN por frío extremo rige desde este viernes 23 de enero hasta el domingo 25, con distintas condiciones en diferentes partes del Norte de México

Viernes 23 de enero: Formación de la Tercera Tormenta Invernal. Se prevén lluvias fuertes en Sonora y Chihuahua, con posible formación de tornados o torbellinos en el norte de Coahuila y nevadas en las sierras del noroeste.

Formación de la Tercera Tormenta Invernal. Se prevén lluvias fuertes en Sonora y Chihuahua, con posible formación de en el norte de Coahuila y nevadas en las sierras del noroeste. Sábado 24 de enero: Día de mayor impacto. Lluvias intensas en Durango (hasta 150 mm) y rachas de viento de 100 km/h en Chihuahua y Zacatecas. Inicia la lluvia engelante en Coahuila, congelando tramos carreteros al instante.

Día de mayor impacto. Lluvias intensas en Durango (hasta 150 mm) y rachas de viento de en Chihuahua y Zacatecas. Inicia la en Coahuila, congelando tramos carreteros al instante. Domingo 25 de enero: El aire ártico alcanza el centro y oriente. Se activa el Evento de “Norte” con ráfagas de 90 km/h en Veracruz y Tamaulipas. La nieve llegará a las cimas del Nevado de Colima, Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

Toma tus precauciones durante este día y el fin de semana, debido a las #CondicionesMeteorológicasAdversas que originarán dos #FrentesFríos y la tercera #TormentaInvernal de la temporada, en el noroeste y norte de #México ⬇️ pic.twitter.com/en7mIwEe9Q — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 23, 2026

La Coordinación Nacional de Protección Civil garantiza el monitoreo constante y solicita a la población alejarse de muros o árboles que puedan colapsar por el viento. Es imperativo evitar el cruce de ríos o zonas inundadas en Veracruz y Durango, donde las precipitaciones alcanzarán niveles torrenciales. La vigilancia institucional se mantendrá vigente para proteger la integridad de los ciudadanos hasta que el sistema invernal abandone el territorio nacional.