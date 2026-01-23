Clima hoy 23 de enero 2026: Ingresa tercera tormenta invernal y ‘congelará' estos estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que para el clima de hoy la interacción de una circulación ciclónica en altura con el frente frío 31, un río atmosférico y las corrientes en chorro polar y subtropical dará origen a la tercera tormenta invernal de la temporada, lo que provocará vientos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste y norte del país, así como caída de nieve y/o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Asimismo, el frente frío número 30, reforzado por una masa de aire ártico, ocasionará lluvias y chubascos en el noreste de México, además de vientos del norte con rachas de 50 a 70 km/h y la posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila durante la noche. En el sureste, incluida la península de Yucatán, se mantendrá la probabilidad de lluvias por el desplazamiento de una vaguada en niveles altos, mientras que el ingreso de humedad del Pacífico favorecerá precipitaciones en el sur del país.

En contraste, en el centro, occidente y oriente se prevé escasa probabilidad de lluvias, aunque persistirá el ambiente frío a muy frío con bancos de niebla matutinos en la Mesa del Norte, la Mesa Central y el Valle de México.

¿En dónde lloverá hoy?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California y Coahuila.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí, Michoacán, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche.

Posible caída de nieve y/o aguanieve: sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Estados donde hará calor hoy

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Morelos y Puebla (suroeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Bajas temperaturas en México hoy viernes 23 de enero 2026

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

