La crisis silenciosa que está dejando sin vivienda a los mexicanos según datos del INEGI y AMPI

El problema de la vivienda en México no se explica solo por el aumento en los precios o la dificultad para obtener un crédito hipotecario. El fondo de la crisis es más profundo: la construcción de casas lleva años a la baja, mientras la demanda crece de forma constante.

Al cierre de 2025, el sector inmobiliario terminó el año sin señales claras de recuperación y con un déficit habitacional que sigue ampliándose.

AMPI advierte desequilibrio en el mercado inmobiliario de México

Datos de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) muestran que, en los últimos 10 años, la producción de vivienda cayó de forma drástica, al tiempo que los precios se dispararon muy por encima del ingreso de las familias.

El resultado es un mercado desequilibrado donde millones de personas buscan casa, pero no hay suficiente oferta.

Familias se multiplican, pero no las casas: INEGI

Por otra parte, el INEGI indica que, mientras la población mexicana continúa creciendo y los hogares se multiplican, el ritmo de construcción no logra cubrir esa demanda.

El Censo de Población y Vivienda y la Encuesta Nacional de Vivienda de 2024 reflejó que millones de familias habitan en condiciones de hacinamiento, renta forzada o viviendas inadecuadas, una señal directa de la falta de oferta.

¿Por qué ya no se construyen casas en México?

La caída en la edificación de vivienda no responde a una sola causa. De acuerdo con especialistas del sector, el problema es estructural y combina factores económicos, regulatorios y laborales.

Durante 2025, la industria operó con incertidumbre política, aumento de costos y procesos administrativos que retrasaron proyectos completos.

AMPI explicó que la pausa en la construcción no solo afectó a la vivienda económica, sino a todos los segmentos del mercado. Esto significa que incluso desarrollos para clase media y alta se frenaron, reduciendo la oferta total y presionando los precios al alza.

A esto se suma que los permisos de construcción suelen condicionarse a obras adicionales, como infraestructura externa, lo que eleva los costos finales. Ese sobreprecio, advierten desarrolladores, termina trasladándose al comprador.

Falta innovación y mano de obra en el país

Otro obstáculo clave es la falta de modernización en los métodos de construcción. El uso de materiales tradicionales y la escasez de trabajadores capacitados encarecen los proyectos y reducen la velocidad de edificación.

Mientras no se reactive la construcción, advierten expertos, el problema de la vivienda seguirá creciendo y la falta de casas se convertirá en una de las principales tensiones sociales en las ciudades del país.

