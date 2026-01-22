¡Ni lo intentes! Estas 6 herramientas de trabajo están prohibidas en el equipaje de mano

La Guía del AICM establece prohibiciones estrictas para el transporte de herramientas de trabajo en la cabina de pasajeros . El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México demanda que estos artículos sean transportados exclusivamente en el equipaje documentado para evitar su confiscación.

¿Cuáles son las herramientas de trabajo prohibidas en el equipaje de mano?

La autoridad aeroportuaria no permite el ingreso de objetos que puedan utilizarse como armas o que representen un riesgo estructural. Si planeas viajar este mes, revisa tu maleta para asegurar que no contenga ninguna de estas herramientas prohibidas en los puestos de control del aeropuerto:

Palancas de hierro .

. Taladros y barrenas , incluyendo los modelos portátiles de batería.

, incluyendo los modelos portátiles de batería. Sierras portátiles o manuales.

portátiles o manuales. Sopletes y pistolas de pernos o clavos.

y pistolas de pernos o clavos. Herramientas con hoja o mango de más de 6 cm (como destornilladores y cinceles).

El AICM advierte que, si estos artículos son detectados, el pasajero deberá abandonarlos en los contenedores de seguridad o regresar a la zona de documentación. No existe flexibilidad en estas medidas debido a los protocolos internacionales de aviación civil.

Reglas para líquidos, geles y aerosoles (LAGs)

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México obliga a cumplir con la regla de los 100 ml para líquidos, geles y aerosoles (LAGs). Los envases que superen esta capacidad serán retirados, incluso si el contenido interior es mínimo o el recipiente no está lleno.

Para agilizar tu ingreso por los filtros de seguridad, debes seguir estas indicaciones:

Coloca los envases en una bolsa de plástico transparente y resellable de máximo 1 litro .

. Solo se permite una bolsa por pasajero .

. Los recipientes deben ser iguales o menores a 100 ml (3.4 oz.).

Los artículos comprados en Duty Free se entregan sellados en la sala de abordaje.

Excepciones médicas y necesidades especiales

La Dirección General de Aeronáutica Civil protege el derecho de los pasajeros con condiciones médicas. Están permitidos los medicamentos, leche y alimentos para bebé en cantidades razonables para el itinerario, sin necesidad de colocarlos en la bolsa resellable.

Las personas con diabetes pueden ingresar con jeringas y agujas necesarias para su tratamiento. Aunque no es obligatorio mostrar la receta médica, el AICM recomienda portar la credencial de paciente. En el caso de tanques de oxígeno medicinal, el cilindro no debe exceder los 5 kg de peso bruto y requiere prescripción oficial.