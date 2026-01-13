INAPAM lo confirma: Todos los descuentos en Bodega Aurrera para adultos mayores en enero 2026

Los adultos mayores en enero 2026 cuentan con beneficios económicos en Bodega Aurrera al presentar su credencial vigente. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ( INAPAM ) mantiene convenios con diversas cadenas comerciales para facilitar el acceso a productos alimenticios y variados con descuentos especiales durante todo el mes.

Descuentos en Bodega Aurrera disponibles para afiliados al INAPAM

El INAPAM mantiene un directorio de beneficios en su sitio web oficial donde los titulares de la credencial consultan todos los convenios vigentes. Estos descuentos están apuntados a la sección de farmacia y representan un apoyo significativo para quienes requieren tratamientos médicos constantes.

Descuento del 7 por ciento en farmacia durante los primeros siete días de cada mes

Descuento del 5 por ciento en medicamentos a partir del octavo día

Las promociones aplican en todas las sucursales de Bodega Aurrera del país al momento de realizar el pago en farmacia. Los titulares deben presentar su credencial vigente junto con la receta médica correspondiente para acceder al beneficio en cualquier compra de medicamentos autorizados.

Requisitos necesarios para tramitar la credencial del INAPAM

Las personas mayores de 60 año s acceden a este documento oficial de forma gratuita en los módulos de atención distribuidos en todo el territorio nacional. El trámite requiere documentación básica que acredite identidad, edad y domicilio actual del solicitante para procesar la emisión de la tarjeta.

Ser mayor de 60 años

Presentar identificación oficial vigente

CURP

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio reciente

Dos fotos tamaño infantil (fondo blanco, sin lentes ni gorra)

Nombre y teléfono de un contacto de emergencia

Los interesados deben llevar original y copia de cada documento al módulo de atención más cercano. El personal del INAPAM verifica la información y entrega la credencial el mismo día del trámite, lo que permite el uso inmediato de todos los beneficios disponibles.

