Pasaporte Mexicano con 50% de descuento: quiénes aplican y precios finales 2026

Si entre tus propósitos de año nuevo está viajar fuera de México , es fundamental que revises la vigencia de tus documentos de viaje. A partir del 1 de enero de 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aplicó un ajuste en las tarifas para la expedición del pasaporte mexicano en todas sus modalidades.

Sin embargo, para apoyar la economía de los sectores vulnerables, la dependencia mantiene vigente el beneficio del 50% de descuento. Este subsidio está dirigido específicamente a personas mayores de 60 años, ciudadanos con alguna discapacidad y trabajadores agrícolas temporales que viajen a Canadá.

Lista completa de precios oficiales con descuento en 2026

Es importante aclarar que, aunque existen pasaportes con vigencia de un año, estos son exclusivos para menores de tres años. Por lo tanto, los adultos mayores y el resto de los beneficiarios del descuento solo pueden optar por las vigencias de 3, 6 y 10 años.

Así quedan los costos finales que deberás pagar en el banco si aplicas al beneficio del 50%:

Vigencia de 3 años: El costo baja de 1,795 pesos a 900 pesos .

El costo baja de 1,795 pesos a . Vigencia de 6 años: El costo baja de 2,440 pesos a 1,220 pesos .

El costo baja de 2,440 pesos a . Vigencia de 10 años: El costo baja de 4,280 pesos a 2,140 pesos.

El pago de derechos se debe realizar en las ventanillas de las instituciones bancarias autorizadas antes de acudir a tu cita en las delegaciones de la SRE.

Los adultos mayores solo pueden optar por las vigencias de 3, 6 y 10 años en el pasaporte mexicano.|Envato

Pasaporte mexicano: Requisitos para solicitar el descuento

Para hacer válido este beneficio, no basta con solicitarlo de palabra; es necesario presentar documentación oficial que respalde tu condición al momento de acudir a la cita.

La SRE solicita los siguientes documentos según el caso:

Adultos Mayores (60 años o más): Deben presentar una identificación oficial vigente o su acta de nacimiento que certifique su edad. La credencial del INAPAM también suele ser aceptada como comprobante auxiliar.

Deben presentar una o su que certifique su edad. La también suele ser aceptada como comprobante auxiliar. Personas con Discapacidad: Es obligatorio entregar un certificado médico o comprobante expedido por una institución de salud pública o de seguridad social que acredite la discapacidad.

Es obligatorio entregar un expedido por una institución de salud pública o de seguridad social que acredite la discapacidad. Trabajadores Agrícolas: Deben mostrar la constancia del Sistema Nacional de Empleo que verifique su participación en el programa de trabajo temporal en Canadá.

Recuerda que para el trámite general también deberás llevar tu acreditación de nacionalidad (acta de nacimiento o carta de naturalización) y una identificación oficial como el INE . Si te encuentras en el extranjero, estos mismos descuentos aplican al realizar el trámite en las oficinas consulares de México.