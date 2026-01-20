Tarjeta Mujeres con Bienestar en Edomex: Este es el monto que recibirás con el primer pago del 2026

El inicio de 2026 trae buenas noticias para la economía familiar en el Estado de México y el resto del país. La Pensión Mujeres Bienestar ha confirmado un incremento en sus dispersiones, alcanzando un monto de $3,100 pesos bimestrales destinados específicamente al sector de mujeres de 60 a 64 años.

Este ajuste financiero busca reconocer décadas de trabajo no remunerado y garantizar que, al cumplir los 65 años, la transición a la Pensión de Personas Adultas Mayores sea automática, asegurando así un ingreso vitalicio y sin interrupciones burocráticas.

Tarjeta Mujeres con Bienestar en Edomex: Calendario de pagos 2026

La Secretaría del Bienestar informó que la inversión social para este año supera los 56 mil millones de pesos, con el objetivo de ampliar el padrón de beneficiarias de 3 millones (cifra de cierre de 2025) a 3.4 millones de mujeres en todo el territorio nacional.

Para saber cuándo tendrás el dinero disponible en tu Tarjeta del Banco del Bienestar , es indispensable que verifiques el calendario organizado por la primera letra de tu primer apellido. Esta logística permite evitar aglomeraciones en los cajeros y sucursales.

Identifica tu grupo de pago aquí:

Grupo 1 (Letras A a la D)

Grupo 2 (Letras E a la H)

Grupo 3 (Letras I a la M)

Grupo 4 (Letras N a la R)

Grupo 5 (Letras S a la Z)

Recuerda que el depósito cae directo a tu tarjeta, eliminando cualquier tipo de intermediario.

Requisitos y cómo funciona el programa en Edomex

En el caso específico del Estado de México, el programa Mujeres con Bienestar atiende a mujeres desde los 18 hasta los 64 años que se encuentren en condición de vulnerabilidad o pobreza y que carezcan de acceso a la seguridad social.

Para formar parte del padrón y recibir los apoyos económicos y servicios integrales, debes cumplir con el siguiente perfil básico:

Tener nacionalidad mexicana .

. Residir en la República Mexicana (con domicilio comprobable en Edomex para el programa estatal).

(con domicilio comprobable en Edomex para el programa estatal). Tener entre 60 y 64 años (para el componente de la Pensión Mujeres Bienestar mencionada con el monto de $3,100 pesos).

Aclaración: El trámite es totalmente gratuito. Si alguien te pide dinero para "asegurar" tu registro o agilizar la entrega de tu tarjeta, se trata de un fraude. Puedes reportar estas anomalías a los teléfonos 722 940 9191 o 800 225 7333.

Guía rápida para completar el registro en línea en Edomex

Si aún no eres beneficiaria y deseas incorporarte, el proceso se ha digitalizado para mayor comodidad. Los periodos de registro se abren periódicamente y se anuncian en canales oficiales, pero el procedimiento estándar consta de tres pasos sencillos:

Solicitud Inicial: Ingresa al portal oficial Creación de Usuario: Necesitarás tu CURP, un correo electrónico y un número de celular vigentes. Es vital que tengas acceso a ambos, ya que ahí recibirás las notificaciones. Captura de Datos: Llena el formulario con veracidad. Al finalizar, el sistema te arrojará un mensaje de aprobación o rechazo.

Si tu solicitud es aceptada, recibirás un número de folio. Guárdalo muy bien (tómale una foto o anótalo), pues es tu llave para dar seguimiento a la entrega de tu tarjeta y futuros depósitos.