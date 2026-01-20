Hoy No Circula martes: Estos autos con engomado rosa sí van al corralón si incumplen

El Hoy No Circula se aplica de manera normal este martes 20 de enero de 2026; sin embargo, los automovilistas del Estado de México (Edomex), en la zona del Valle de Toluca, deberán tener mucho más cuidado, pues habrá fuertes sanciones para quienes incumplan.

Si te mueves por la CDMX o el Edomex, es clave conocer qué vehículos deben suspender su circulación para evitar sanciones. En adn Noticias, te contamos todos los detalles de este programa ambiental.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué autos no circulan el martes 20 de enero de 2026?

De acuerdo con el programa ambiental vigente, este martes no circulan:

Engomado: Rosa

Terminación de placas: 7 y 8

Hologramas restringidos: 1 y 2

El horario del Hoy No Circula es de 5:00 a 22:00 horas, tanto en la CDMX como en los municipios conurbados del Estado de México y en el Valle de Toluca.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este martes 13 de enero en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.

🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/Ef0db60Mrn — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) January 13, 2026

Excepciones al Hoy No Circula: ¿quiénes sí pueden circular?

Aunque el programa aplica de forma general, existen excepciones importantes. Aquí te explicamos quiénes sí pueden circular este martes 20 de enero:

Autos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Transporte público

Vehículos de emergencia

Autos conducidos por personas con discapacidad (con permiso)

Toma en cuenta que el Hoy No Circula solo cambia si se activa una Contingencia Ambiental, lo cual se informa de manera oficial por la CAMe y autoridades ambientales. En adn Noticias te mantendremos siempre al tanto, en caso de que los niveles de contaminación ambiental pongan en riesgo la salud de los habitantes de la CDMX y del Valle de México.

Habrá corralón para automovilistas del Edomex que incumplan el Hoy No Circula

El objetivo del Hoy No Circula en CDMX y Edomex es reducir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire. No respetarlo puede derivar en multas económicas, corralón y pérdida de tiempo.

A partir del 1 de julio de 2025 se integraron 30 municipios del Valle de Toluca al programa Hoy No Circula. Desde enero de 2025, se terminó el tiempo de gracia para los conductores toluqueños y, aunque no habrá multas por ahora, los policías de tránsito sí podrán remitir al corralón a cualquier unidad que incumpla con el programa. Esto generará gastos de arrastre y de estancia.

Por tal motivo, antes de salir, revisa tu engomado y placas. El Hoy No Circula martes 20 de enero de 2026 está vigente y cumplirlo no solo evita sanciones, también contribuye al cuidado del medio ambiente. ¿Tu auto descansa hoy?

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

