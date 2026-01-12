De regreso al caos: Aplicación del Hoy No Circula este lunes 12 de enero en CDMX y Edomex

Este lunes 12 de enero de 2026 seguirá vigente el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y en varios municipios del Estado de México (Edomex), con el objetivo de mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México. La medida aplica de las 05:00 am hasta las 22:00 pm.

Autos que NO circulan este 12 de enero

Los vehículos que no pueden circular en el área de restricción son aquellos que tienen:



Engomado amarillo

Terminación de placa 5 o 6

Holograma de verificación 1 o 2.

Recordemos que el programa aplica en todas las alcaldías de la Ciudad de México ( CDMX ), por lo que miles de conductores tendrán que acatar la indicación por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

El programa se extiende a varios municipios del Estado de México que forman parte de la zona conurbada del Valle de México y otras zonas metropolitanas. Entre ellos se encuentran:

Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Asimismo, el programa se aplica también en zonas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, donde se siguen reglas similares sobre días y hologramas.

La multa por no respetar el Hoy No Circula

Es importante respetar el programa para evitar una sanción económica. Para este año 2026, la multa por incumplir la restricción se calcula entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a 2,346 hasta 3,519.30 pesos. Además de la sanción económica, las autoridades pueden remitir el vehículo al depósito vehicular, lo que implica costos adicionales por arrastre y estancia.

