¿Te pueden llevar al corralón? Inician operativos del Hoy No Circula en Toluca con fuertes sanciones

El Hoy No Circula ya es una realidad en 30 municipios del Valle de Toluca que se sumaron a este programa ambiental que busca reducir los niveles de contaminantes que afectan la salud de los ciudadanos mexiquenses. Por tal motivo, el ayuntamiento de Toluca puso en marcha operativos itinerantes a fin de hacer cumplir esta normatividad ambiental.

Te contamos cuáles serán las sanciones para los automovilistas mexiquenses que incumplan con el programa Hoy No Circula, que ya opera en las 16 alcaldías de la CDMX y 18 municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Cuáles son las sanciones por incumplir el Hoy No Circula en Toluca?

A partir del viernes 16 de enero se pusieron en marcha una serie de operativos itinerantes en Toluca, con la finalidad de identificar vehículos que incumplen con el Programa de Verificación Vehicular y el esquema Hoy No Circula .

De acuerdo con las autoridades mexiquenses, los policías de tránsito que estarán apostados en distintas vialidades principales no tienen autorización de imponer multas a los automovilistas.

Las sanciones serán mucho más fuertes y costosas, pues en caso de ser detenido por incumplir con el programa Hoy No Circula o con la verificación vehicular, los policías procederán a remitir la unidad al corralón, lo que ocasionará gastos por arrastre y estancia en el corralón.

Los operativos itinerantes se instalarán en distintos puntos de la capital del Edomex, en un horario de 05:00 a 22:00 horas.

🚗🚦El Hoy No Circula busca mejorar la calidad del aire y proteger la salud de las familias mexiquenses.

🚗🚦El Hoy No Circula busca mejorar la calidad del aire y proteger la salud de las familias mexiquenses.

Desde el 1 de enero de 2026, se aplicará en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿Desde cuándo se aplica el Hoy No Circula en Toluca?

El programa Hoy No Circula se aplica en el Valle de Toluca , a partir del 1 de junio de 2025, fecha en la que se sumaron 30 municipios más del Edomex. Los municipios que se suman al programa ambiental son los siguientes:

Almoloya de Juárez, Amecameca, Atenco, Atlautla, Ayapango, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Cocotitlán, Ecatzingo, Huehuetoca, Juchitepec, Lerma, Melchor Ocampo, Metepec, Nextlalpan, Ozumba, Papalotla, San Mateo Atenco, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Teoloyucan, Texcoco, Toluca, Tlalmanalco, Tultepec, Zinacantepec y Zumpango.

¿Dónde puedo consultar el calendario del Hoy No Circula en el Edomex?

Comisión Ambiental de la Megalópolis (calendario oficial por engomado y terminación de placa).

(calendario oficial por engomado y terminación de placa). Portal del Gobierno del Edomex : Información local y avisos por contingencia.

: Información local y avisos por contingencia. App “Aire” o “Hoy No Circula”: Consulta rápida por día y placa.

Adn Noticias: Todos los días publicamos el calendario del Hoy No Circula.

