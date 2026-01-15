Fecha límite para vacantes PILARES 2026: Pagan hasta $15 mil pesos al mes y son los últimos días

Si vives en la Ciudad de México y estás buscando una oportunidad laboral que apoye a tu comunidad, el reloj está corriendo en tu contra. El programa de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes ( PILARES ) está por cerrar su convocatoria anual para integrar al equipo de trabajo de 2026. Tienes hasta este 17 de enero para completar tu registro y acceder a apoyos económicos que alcanzan los 15 mil pesos mensuales.

Esta iniciativa busca perfiles para operar como Beneficiarios Facilitadores de Servicios (BFS) en las 16 alcaldías, cubriendo áreas desde el deporte hasta la autonomía económica.

Sueldos y vacantes disponibles en PILARES 2026

La oferta laboral se divide en distintos programas sociales, como "Ponte Pila" (deporte), "Ciberescuelas", talleres de artes y educación para la autonomía económica. Dependiendo del nivel de responsabilidad y el puesto, los montos mensuales que se otorgarán durante 12 meses son los siguientes:

Coordinadores: 15,000 pesos mensuales.

15,000 pesos mensuales. Docentes de Ciberescuelas y Tecnología: 9,500 pesos mensuales.

9,500 pesos mensuales. Talleristas: 9,500 pesos mensuales.

9,500 pesos mensuales. Promotores de Educación para la Organización Comunitaria: 7,000 pesos mensuales.

Es importante destacar que estos puestos están diseñados para fortalecer el tejido social y el acceso gratuito a la educación y cultura en la capital.

PILARES 2026: Requisitos y cómo completar tu registro

Para postularte, el proceso es completamente digital. Deberás ingresar a la plataforma oficial de registro de PILARES , seleccionar la convocatoria de tu interés (por ejemplo, Ciberescuelas) y llenar el formulario de "Solicitud de Registro".

Antes de iniciar, asegúrate de cumplir con el perfil general obligatorio para evitar que tu solicitud sea rechazada:

Edad y Residencia: Ser mayor de 18 años y residir en la CDMX.

Ser mayor de 18 años y residir en la CDMX. Situación Laboral: No ser trabajador de ningún régimen de gobierno (federal, estatal o municipal) ni recibir otro apoyo económico similar.

No ser trabajador de ningún régimen de gobierno (federal, estatal o municipal) ni recibir otro apoyo económico similar. Documentación: Contar con CURP y cumplir con la "Carta de Obligaciones y Actividades".

Contar con CURP y cumplir con la "Carta de Obligaciones y Actividades". Movilidad: Tener disponibilidad para trasladarse dentro de la ciudad y, preferentemente, ser habitante de la colonia o barrio donde se ubica el PILARES de interés.

Tener disponibilidad para trasladarse dentro de la ciudad y, preferentemente, ser habitante de la colonia o barrio donde se ubica el PILARES de interés. Nacionalidad: Ser ciudadano mexicano o extranjero con condición migratoria legal que permita formar parte del programa.

Recuerda que deberás aceptar bajo protesta de decir verdad que no tienes impedimentos administrativos para recibir este apoyo. La plataforma cierra este 17 de enero, por lo que se recomienda subir los archivos con anticipación para evitar saturación en el sistema.