Esta es la profesión con el sueldo más alto en México tras el aumento del salario mínimo de 2026

A partir del 1 de enero de 2026, la nómina de millones de trabajadores en México experimentó un cambio significativo. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) oficializó un incremento histórico que no solo impacta el sueldo base general, sino que reconfigura el tabulador de las 61 profesiones y oficios regulados, colocando a una labor periodística en la cima de las remuneraciones mínimas garantizadas por ley y la convierte en la profesión con el sueldo más alto entre las que aplican.

Este ajuste busca recuperar el poder adquisitivo de los ciudadanos frente a la inflación, estableciendo un piso salarial que, por primera vez, supera los $300 pesos diarios para la gran mayoría de los oficios en el centro y sur del país. Sin embargo, existe una profesión en particular que se despega del resto, alcanzando un monto superior a los 700 pesos diarios.

¿De cuánto es el aumento y cómo quedaron las zonas?

El Consejo de Representantes de la Conasami determinó porcentajes diferenciados dependiendo de la región geográfica en la que te encuentres laborando. Es fundamental que revises tu recibo de nómina para verificar que se cumpla con estos nuevos estándares:

Zona del Salario Mínimo General (Resto del país): Tuvo un aumento del 13% , ubicándose en $315.04 pesos diarios .

Tuvo un aumento del , ubicándose en . Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN): Recibió un incremento del 5%, quedando en $440.87 pesos diarios.

Este aumento del 13% en la mayor parte del territorio nacional tiene como objetivo cerrar la brecha salarial con la frontera norte, beneficiando directamente a oficios esenciales como la albañilería, el comercio y los servicios.

Reporteros: La profesión que encabeza la lista en 2026

Al revisar el desglose oficial de los salarios mínimos profesionales, destaca un rubro por encima de los trabajos técnicos y operativos. Para este 2026, los reporteros de prensa diaria impresa y los reporteros gráficos se consolidan como los trabajadores con el salario mínimo legal más alto en México .

A diferencia de otros oficios que cambian según la zona geográfica, el sueldo base para estos profesionales de la información se unificó en un monto superior:

Reportero(a) en prensa diaria impresa: $705.46 pesos diarios.

$705.46 pesos diarios. Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa: $705.46 pesos diarios.

Esto significa que, por ley, ningún profesional contratado bajo este rubro puede percibir menos de esta cantidad, independientemente de si trabaja en Tijuana o en la Ciudad de México.

En un segundo escalón, pero con una diferencia notable, se encuentra el Técnico(a) en Trabajo Social, quien en la zona general del país deberá percibir un mínimo de $405.82 pesos diarios.

🟢 Los salarios mínimos vigentes en 2026 son de $315.04 diarios en la Zona del Salario Mínimo General y $440.87 diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte.



Lista de salarios para otros oficios comunes

Si no te dedicas al periodismo, es probable que tu ocupación se encuentre entre los otros 59 oficios listados por la Conasami. Para que tengas una referencia clara de cuánto debes ganar como mínimo al día en la Zona General (centro y sur del país), aquí te presentamos los montos actualizados para 2026 de las labores más solicitadas:

Albañilería (oficial): $363.44 pesos.

$363.44 pesos. Cajero(a) de máquina registradora: $326.84 pesos.

$326.84 pesos. Carpintero(a) de obra negra: $363.44 pesos.

$363.44 pesos. Cocinero(a) mayor en restaurantes: $368.05 pesos.

$368.05 pesos. Electricista instalador: $356.19 pesos.

$356.19 pesos. Peluquero(a) y cultor(a) de belleza: $341.42 pesos.

$341.42 pesos. Secretario(a) auxiliar: $374.60 pesos.

$374.60 pesos. Mecánico(a) automotriz: $375.35 pesos.

$375.35 pesos. Trabajador(a) del hogar: $342.47 pesos.

Es importante recordar que en la Zona Libre de la Frontera Norte, todos estos oficios tienen un piso parejo de $440.87 pesos diarios, excepto aquellos que por su especialización (como los reporteros) superan dicha cifra.