“Si no hay acuerdo, no hay Mundial”: Agricultores advierten boicot ante crisis en el campo

La inconformidad del sector rural con el gobierno federal escala a un nuevo nivel. Organizaciones campesinas, agricultores y productores de maíz advirtieron que, ante la falta de acuerdos de fondo en materia agroalimentaria y comercial, se analiza un boicot nacional durante el Mundial de Futbol 2026 como medida de presión.

El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) mantiene una confrontación abierta con el gobierno por la política agroalimentaria y la permanencia de los granos básicos dentro del Tratado de Libre Comercio, situación que —aseguran— ha puesto en riesgo la viabilidad del campo mexicano.

Campo mexicano rechaza política agroalimentaria y TLC

En entrevista con El Sol de México, Eraclio Rodríguez, dirigente del FNRCM, señaló que el principal punto de conflicto es la negativa del gobierno a revisar el esquema comercial que permite la importación masiva de granos y productos agropecuarios.

Advirtió que esta política afecta directamente a agricultores y ganaderos nacionales, quienes compiten en condiciones desiguales frente a productores extranjeros.

Aunque el Frente logró avances parciales en materia de concesiones de agua tras movilizaciones recientes en la Ciudad de México, Rodríguez informó que la organización rompió el diálogo con el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, al considerar que las reuniones no han generado soluciones reales.

“Si no hay acuerdo, tampoco hay Mundial”, advierten campesinos

El dirigente campesino cuestionó el decreto que impuso aranceles a la carne importada de Brasil, al considerar que no atiende el problema de fondo. Señaló que la entrada de hasta 70 mil toneladas de carne proveniente de Estados Unidos continúa presionando al mercado nacional.

Rodríguez lanzó una advertencia de alto impacto político al asegurar que, de no alcanzarse acuerdos de fondo, el campo podría desaparecer.

Afirmó que mientras ciudades como Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México avanzan en los preparativos del Mundial 2026 , millones de productores enfrentan el riesgo de perder su patrimonio y una actividad heredada por generaciones.

Productores en Sonora analizan unirse boicot al Mundial 2026

La inconformidad se extiende entre productores de maíz. El agricultor sinaloense Martín Lim Cisneros confirmó a El Sol de Sinaloa que existe un exhorto nacional para advertir sobre un posible boicot, ante la falta de pago del apoyo de 750 pesos por tonelada correspondiente a ciclos anteriores.

Explicó que, aunque el número de beneficiarios pendientes es reducido, el programa no se ha cerrado formalmente, lo que mantiene bloqueados otros apoyos y estímulos, además de afectar los anunciados para 2026.

Agricultores continúan bloqueos en carreteras; se oponen a la Ley de Aguas Nacionales

Organizaciones campesinas y transportistas mantienen movilizaciones

Finalmente, el FNRCM reiteró que mantiene un frente común con la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y exigió un canal directo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch , para atender la inseguridad en carreteras.

Las organizaciones advirtieron que continuarán movilizadas hasta obtener respuestas directas del gobierno federal a nivel de secretarías, particularmente en seguridad y condiciones justas para el traslado de granos.

