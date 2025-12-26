Visa para el Mundial 2026 podrá ser tramitada en tiempo récord de hasta 8 semanas

Los aficionados que tengan un ticket oficial para los partidos del Mundial 2026 podrán solicitar un adelanto de su cita consular para la visa mediante un módulo especial habilitado por la embajada o consulado correspondiente.

Este mecanismo permite que las entrevistas, que normalmente tardan entre ocho meses y un año y medio, se realicen en un plazo de seis a ocho semanas , asegurando que los viajeros cumplan con las fechas del torneo.

Premisas principales para la aprobación de la visa

De acuerdo con la información disponible, contar con un ticket no garantiza la aprobación de la visa , ya que los solicitantes deben cumplir los criterios de la visa de no inmigrante.

Esto implica demostrar vínculos sólidos con su país de origen, como familiares, empleo, estudios o propiedades, para probar que el viaje es temporal y que no hay intención de quedarse de forma definitiva en Estados Unidos.

También se recomienda llevar a la entrevista itinerario del viaje, reservas de hospedaje y comprobantes de solvencia económica, para evidenciar que el viaje está planificado y que se cuenta con los recursos necesarios.

Además, la planificación detallada refuerza la intención turística del viaje y mejora la presentación ante el oficial consular.

En cuanto a la duración de la estancia, aunque las visas de turista generalmente permiten hasta seis meses, para el Mundial el oficial de migración podría limitar la estadía a los días necesarios para asistir a los partidos, usualmente entre dos y tres meses, según la decisión del funcionario al momento de la llegada a Estados Unidos.

5 consejos finales para los viajeros

Para quienes planean asistir al Mundial 2026, la preparación y la planificación serán clave. Primero, asegúrate de contar con un ticket oficial del evento, ya que el módulo especial para adelantar la cita consular comenzará a funcionar en enero de 2026 y solo está disponible para quienes compren entradas válidas a través de plataformas confiables. Evitar fraudes o boletos falsos es fundamental para poder acceder al adelanto de la cita.

Segundo, recuerda que adelantar la cita no garantiza la aprobación de la visa. Por eso, es recomendable coordinar con los proveedores de boletos o aerolíneas alguna opción de reembolso o seguro, en caso de que la solicitud sea negada, para proteger la inversión en el viaje.

Tercero, lleva todos los documentos que respalden tu itinerario, como reservas de alojamiento, comprobantes de solvencia económica y detalles del plan de viaje. Esta documentación demuestra ante el oficial consular que el viaje es temporal y legítimo, reforzando la intención de regresar a tu país de origen.

Cuarto, si ya cuentas con una visa vigente, no hay impedimento sobre la vía de ingreso a Estados Unidos. Puedes entrar por México o seguir el calendario de viaje planificado, siempre respetando las leyes migratorias y locales, y manteniendo un comportamiento adecuado durante toda la estadía.

Finalmente, anticiparse, organizar la documentación y planificar cuidadosamente cada detalle del viaje será determinante para aprovechar al máximo este mecanismo especial. Seguir estos pasos ayudará a reducir tiempos de espera y garantizar que los aficionados puedan disfrutar del Mundial sin contratiempos relacionados con su visa.