Megabloqueo de transportistas hoy 13 de enero afectará carreteras y puntos clave del Edomex

Un megabloqueo de transportistas promete paralizar carreteras y vialidades importantes de la zona oriente del Estado de México (Edomex) hoy martes 13 de enero, debido a la inseguridad y supuestos abusos por parte policías.

Integrantes del grupo "Rutas Hermanas" y "TECÁMACMEX", alertaron de los bloqueos en al menos cinco puntos, entre ellos autopistas, carreteras y avenidas, de gran movilidad, con el objetivo de que las autoridades hagan caso a sus demandas.

¿En dónde habrá bloqueos hoy 13 de enero?

La convocatoria para las diferentes rutas de transporte informa que las vialidades en donde se realizarán los bloqueos son:

Autopista México-Puebla

Circuito Exterior Mexiquense en avenida Vicente Villada y a la altura de Nezahualcóyotl

Calzada Ignacio Zaragoza

Carretera Chalco-Cuautla

Avenida Bordo de Xochiaca entre Nezahualcóyotl y Chimalhuacán

También podría haber afectaciones en:

Avenida Pantitlán

Periférico Oriente



¿Quiénes serían afectados por el megabloqueo de transportistas?

Los principales afectados por este megabloqueo serán las personas que todos los días se trasladan del Estado de México a la Ciudad de México (CDMX) por trabajo o escuela, pues podrían quedar atrapados en los embotellamientos provocados por cierres.

¿A qué hora comenzará el megabloqueo?

La convocatoria señala que las movilizaciones de transportistas comenzarán a las 9:00 de la mañana, frente al Corralón Grúas Castillo, en el municipio de La Paz.

Esto debido a que los transportistas aseguran que hay una complicidad entre policías estatales, ministerios públicos y trabajadores de grúas para que las unidades se vayan al corralón, donde les terminan cobrando mucho dinero para sacar sus unidades.

A las denuncias de corrupción por parte de las autoridades se suman los constantes asaltos, las extorsiones, cobros de hasta 15 mil pesos para recuperar vehículos, robo de autopartes y tarifas excesivas.

