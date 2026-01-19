Frente Frío 29 seguirá afectando el clima en México; su masa polar provocará heladas este 19 de enero

El Frente Frío 29 mantiene en alerta a gran parte de México este lunes 19 de enero, ya que su masa de aire polar asociada continúa provocando clima frío en México hoy con heladas, lluvias fuertes y vientos intensos en varias regiones del país. Esto es lo que debes saber sobre cómo seguirá afectando el clima en México y qué zonas pueden esperar los efectos más severos de este fenómeno meteorológico.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y autoridades de Protección Civil han señalado que este sistema frontal seguirá desplazándose sobre el territorio nacional, un ambiente de muy frío a gélido, con heladas matutinas y la probable formación de bancos de niebla en zonas montañosas, incluida la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Masas de aire polar se unirán al frente frío 28 afectando a varios estados de México

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Dónde va a hacer frío hoy en México?

Para este lunes 19 de enero, el Frente Frío 29 continuará generando temperaturas mínimas bajo cero temperaturas mínimas bajo cero y heladas en una amplia franja del país. En las zonas serranas de estados como Chihuahua y Durango, se prevén temperaturas de -10 a -5 °C durante la madrugada, lo que representa un descenso significativo en el clima de hoy.

También se esperan heladas de -5 a 0 °C en regiones altas de entidades como Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. En algunos de estos lugares, el frío será más intenso en horas de la madrugada y primeras horas del día.

Este descenso térmico, combinado con la humedad en el ambiente, puede intensificar la sensación de frío y los riesgos asociados, especialmente para personas vulnerables como adultos mayores, niños y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

🥶❄️ #Pronóstico de #Temperaturas mínimas y #Heladas, para la madrugada del lunes, 19 de enero, en la República Mexicana ⬇️ pic.twitter.com/l9un9WL5eI — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 19, 2026

¿Dónde va a llover hoy en México?

Aunque el Frente Frío 29 se asocia principalmente con bajas temperaturas, también traerá lluvias importantes en varias regiones del país. El ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y el Golfo de México favorecerá la formación de lluvias y chubascos en el noroeste, occidente, centro y sur de México.

Además, se espera que algunas zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas sufran lluvias fuertes, especialmente en áreas serranas, lo que podría causar condiciones resbaladizas y mayor humedad en el ambiente. En combinación con los vientos del norte y los bancos de niebla matutinos, estas lluvias podrían disminuir la visibilidad en carreteras y obligar a tomar precauciones adicionales al manejar.

Recomendaciones para protegerse del frío este 19 de enero

Abrígate bien, especialmente en la mañana y noche, cuando la s temperaturas son más bajas.

Revisa el pronóstico del clima en México hoy antes de salir de casa.

antes de salir de casa. Si vas a conducir, maneja con precaución ante posibles bancos de niebla o pavimento resbaladizo.

o pavimento resbaladizo. Mantente atento a avisos del SMN y Protección Civil si vives en zonas montañosas o rurales.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

