Clima hoy: Frente frío 29 ingresa la tarde de este viernes al territorio; quincena lluviosa y helada para estos estados

Para el clima de hoy la masa de aire polar asociada al frente frío 28 se desplazará hacia el oriente del golfo de México, dejando de afectar al territorio nacional, permitiendo una gradual recuperación de las temperaturas vespertinas en el oriente, centro y sureste del país, sin embargo, durante la mañana y noche se mantendrá el ambiente frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y Mesa Central, con heladas matutinas en zonas altas. A su vez, prevalecerá viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Durante la tarde, el frente frío 29 ingresará sobre el norte y noreste de México en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, originará vientos fuertes con rachas de hasta 60 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por otro lado, el persistente ingreso de humedad del océano Pacífico aunado a inestabilidad atmosférica ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del norte, occidente, centro y sur del territorio mexicano, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Estado de México.

¿En qué estados lloverá hoy?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Estado de México.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

¿Dónde hará frío este viernes 16 de enero?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Jalisco, Tamaulipas, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Máximas temperaruras para hoy viernes 16 de enero

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

