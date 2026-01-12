inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

¿No pasa el tren? Reportan demoras en la Línea 1 del Metro CDMX por el regreso a clases hoy lunes 12 de enero

Frente Frío 27 y la segunda tormenta invernal provocarán heladas intensas de -15 grados hoy 12 de enero

Pronostican frío extremo y lluvias torrenciales en varias zonas de la República Mexicana debido a la interacción del frente frío con una masa polar y evento norte.

frente frío 27.jpg
Frente frío provocará temperaturas de -15 grados en algunas zonas de México. |Getty Images
Notas,
México

Escrito por:  Tania Itzel Vargas

El Frente Frío 27 en interacción con una masa polar y evento norte causará estragos en el clima de México este 12 de enero, porque se extenderá con características de estacionario sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, lo que pone en riesgo de sufrir tormenta negra; es decir, lluvias torrenciales, a varios estados del país, principalmente, Veracruz.

Pero eso no es todo, la segunda tormenta invernal del año provocará un descenso de la temperatura extremo en el noroeste, norte y noreste de México; así como lluvias y chubascos en la Mesa del Norte.

Tormenta invernal azota California con heladas y desbordamiento de ríos; hay casas sepultadas

Suscríbete a   nuestro canal de Telegram  y lleva la información en tus manos.

Estados en los que habrá temperaturas de hasta -15 grados

La interacción del Frente Frío 27 que ingresó al país desde el 5 de enero con una masa de aire polar mantendrá el ambiente frío a muy frío sobre el centro, oriente y sureste de la República Mexicana. Asimismo, el evento norte provocará un frío intenso en el litoral del Golfo de México, la península de Yucatán, el istmo y golfo de Tehuantepec. Los estados afectados con temperaturas bajo cero son los siguientes:

  • Durango con temperaturas de hasta -15 grados en zonas serranas.
  • Chihuahua y Zacatecas marcarán temperaturas de entre -10 y -5 grados en zonas altas.
  • Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca tendrán temperaturas mínimas de entre -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes.
  • Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Ciudad de México, Morelos y Chiapas podrían registrar mañanas muy frías con temperaturas de entre 0 a 5 °C.

3 estados de la México en riesgo por tormenta negra

Por otra parte, el Frente Frío 27 provocará tormenta negra que pone en riesgo a la población de al menos 3 entidades del país.

No obstante, se prevé tormenta negra en el estado de Veracruz con lluvias de entre 150 y 250 mm. Una situación complicada, por la que incluso, las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) acordaron suspender el regreso a clases en varios municipios de la entidad, este lunes 12 de enero.

  • Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca)
  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste).

También se esperan lluvias fuertes, aunque de menor intensidad, en Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila, Puebla, Campeche, Zacatecas, Yucatán y Quintana Roo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad.    Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp   y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Clima

LO MÁS VISTO