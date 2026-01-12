Frente Frío 27 y la segunda tormenta invernal provocarán heladas intensas de -15 grados hoy 12 de enero
Pronostican frío extremo y lluvias torrenciales en varias zonas de la República Mexicana debido a la interacción del frente frío con una masa polar y evento norte.
El Frente Frío 27 en interacción con una masa polar y evento norte causará estragos en el clima de México este 12 de enero, porque se extenderá con características de estacionario sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, lo que pone en riesgo de sufrir tormenta negra; es decir, lluvias torrenciales, a varios estados del país, principalmente, Veracruz.
Pero eso no es todo, la segunda tormenta invernal del año provocará un descenso de la temperatura extremo en el noroeste, norte y noreste de México; así como lluvias y chubascos en la Mesa del Norte.
Estados en los que habrá temperaturas de hasta -15 grados
La interacción del Frente Frío 27 que ingresó al país desde el 5 de enero con una masa de aire polar mantendrá el ambiente frío a muy frío sobre el centro, oriente y sureste de la República Mexicana. Asimismo, el evento norte provocará un frío intenso en el litoral del Golfo de México, la península de Yucatán, el istmo y golfo de Tehuantepec. Los estados afectados con temperaturas bajo cero son los siguientes:
- Durango con temperaturas de hasta -15 grados en zonas serranas.
- Chihuahua y Zacatecas marcarán temperaturas de entre -10 y -5 grados en zonas altas.
- Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca tendrán temperaturas mínimas de entre -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes.
- Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Ciudad de México, Morelos y Chiapas podrían registrar mañanas muy frías con temperaturas de entre 0 a 5 °C.
3 estados de la México en riesgo por tormenta negra
Por otra parte, el Frente Frío 27 provocará tormenta negra que pone en riesgo a la población de al menos 3 entidades del país.
No obstante, se prevé tormenta negra en el estado de Veracruz con lluvias de entre 150 y 250 mm. Una situación complicada, por la que incluso, las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) acordaron suspender el regreso a clases en varios municipios de la entidad, este lunes 12 de enero.
- Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca)
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste).
También se esperan lluvias fuertes, aunque de menor intensidad, en Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila, Puebla, Campeche, Zacatecas, Yucatán y Quintana Roo.
