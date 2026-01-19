COPESA tiene vacantes de chofer de autobús CDMX con sueldo de 20,000 pesos; tiempo extra y cumpleaños pagado

¿Buscas empleo en la CDMX en enero de 2026? COPESA acaba de abrir vacantes de chofer de autobús con sueldo de hasta $20,000 pesos mensuales, más prestaciones de ley y beneficios como tiempo extra y cumpleaños pagado.

Corredor Periférico S.A. de C.V., es una empresa de servicio de transporte público de pasajeros en una ruta fija, con operación regulada , controlada y con un recaudo centralizado. Por lo que si estás buscando un trabajo formal, esta puede ser tu oportunidad. En adn Noticias, te contamos todos los detalles sobre esta oferta de trabajo.

COPESA anuncia convocatoria para trabajar como operador de autobús

A través de sus redes sociales y de sus propias unidades que circulan por el Periférico, COPESA informó sobre una inmejorable oferta de empleo disponible para los conductores que cuenten con licencia de conducir tipo C de la Ciudad de México (CDMX).

Abren vacantes de operador de autobús de COPESA. |Facebook

Si estás buscando pertenecer a una empresa estable para percibir un sueldo constante cada mes, sigue leyendo, porque te contamos cuáles son los beneficios que ofrece la vacante de operador de autobús de COPESA.

Hasta $20,000 pesos al mes

Prestaciones de ley

Utilidades

Pago de tiempo adicional

Uniforme y bono de $1,000 pesos

Capacitación pagada

Dormitorios y regaderas

Servicio médico

Estacionamiento gratuito

Día de cumpleaños pagado

Eventos para empleados



Requisitos y cómo aplicar para trabajar como chofer de autobús en CDMX

Si estás interesado o interesada en postularte para esta vacante de la CDMX , te contamos que los requisitos con los que debes de cumplir para convertirte en chofer de autobús de COPESA son los siguientes:

Licencia tipo C de la CDMX

de la CDMX Experiencia en transporte de pasajeros

Disponibilidad de horario

Para agendar una entrevista debes comunicarte al teléfono 55-86-77-25-50.

