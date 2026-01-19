COPESA tiene vacantes de chofer de autobús CDMX con sueldo de 20,000 pesos; tiempo extra y cumpleaños pagado
¡Sí hay empleo! Buscan chofer para transporte público en la CDMX; ofrecen prestaciones de ley y utilidades.
¿Buscas empleo en la CDMX en enero de 2026? COPESA acaba de abrir vacantes de chofer de autobús con sueldo de hasta $20,000 pesos mensuales, más prestaciones de ley y beneficios como tiempo extra y cumpleaños pagado.
Corredor Periférico S.A. de C.V., es una empresa de servicio de transporte público de pasajeros en una ruta fija, con operación regulada , controlada y con un recaudo centralizado. Por lo que si estás buscando un trabajo formal, esta puede ser tu oportunidad. En adn Noticias, te contamos todos los detalles sobre esta oferta de trabajo.
COPESA anuncia convocatoria para trabajar como operador de autobús
A través de sus redes sociales y de sus propias unidades que circulan por el Periférico, COPESA informó sobre una inmejorable oferta de empleo disponible para los conductores que cuenten con licencia de conducir tipo C de la Ciudad de México (CDMX).
Si estás buscando pertenecer a una empresa estable para percibir un sueldo constante cada mes, sigue leyendo, porque te contamos cuáles son los beneficios que ofrece la vacante de operador de autobús de COPESA.
- Hasta $20,000 pesos al mes
- Prestaciones de ley
- Utilidades
- Pago de tiempo adicional
- Uniforme y bono de $1,000 pesos
- Capacitación pagada
- Dormitorios y regaderas
- Servicio médico
- Estacionamiento gratuito
- Día de cumpleaños pagado
- Eventos para empleados
Requisitos y cómo aplicar para trabajar como chofer de autobús en CDMX
Si estás interesado o interesada en postularte para esta vacante de la CDMX , te contamos que los requisitos con los que debes de cumplir para convertirte en chofer de autobús de COPESA son los siguientes:
- Licencia tipo C de la CDMX
- Experiencia en transporte de pasajeros
- Disponibilidad de horario
Para agendar una entrevista debes comunicarte al teléfono 55-86-77-25-50.
