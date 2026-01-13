Walmart tiene vacantes con sueldo de 10,000 pesos, seguro de vida, caja de ahorro y vales de despensa

¿Buscas empleo en la CDMX ? Walmart tiene vacantes con sueldo de hasta 10 mil pesos mensuales, además de seguro de vida, caja de ahorro y vales de despensa. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México dio a conocer esta convocatoria para cubrir distintos puestos en tiendas de la capital, lo que abre una puerta real para ti que buscas estabilidad laboral en 2026.

Estas vacantes en Walmart CDMX llaman la atención por ofrecer prestaciones superiores a la ley. En adn Noticias, te damos todos los detalles.

Secretaría del Trabajo anuncia convocatoria para trabajar en Walmart

La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX informó, a través de sus redes sociales oficiales, sobre una nueva oferta de empleo CDMX en colaboración con Walmart. El objetivo es vincular a buscadores de empleo con una de las cadenas comerciales más grandes del país, que se considera una empresa fuerte con alta demanda de personal.

🛒 ¿Te gustaría trabajar en Walmart?



Asiste a los reclutamientos presenciales en el Módulo de Atención de la alcaldía Miguel Hidalgo.

🗓️ 14 y 21 de enero

🕙 10:00 a 14:00 horas

📍 Gobernador Rafael Rebollar 129, San Miguel Chapultepec, 1ª Sección



Estas vacantes de Walmart México están dirigidas a perfiles operativos y de atención al cliente, principalmente en tiendas ubicadas en distintas alcaldías de la capital. Las vacantes disponibles son las siguientes:

Multifuncional piso de venta

Bodega

Multifuncional perecederos

Auxiliar de protección de activos

Requisitos y cómo aplicar para trabajar en Walmart

Si estás interesado en estas vacantes de Walmart, toma nota de los requisitos generales. Aunque pueden variar según el puesto, normalmente se solicita:

Ser mayor de edad

Contar con documentación básica (INE, CURP, RFC)

Tener disponibilidad de horario

Escolaridad mínima de bachillerato.

La postulación es presencial, por lo que si estás interesado o interesada deberás de acudir al Módulo de Atención de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Sede: Gobernador Rafael Rebollar 129, San Miguel Chapultepec, 1ª Sección

Fechas: 14 y 21 de enero

Horarios:10:00 a 14:00 horas

¿Cuál es el sueldo y las prestaciones que ofrece Walmart?

Uno de los puntos que más interés genera es el salario. De acuerdo con la información oficial, el sueldo ronda los 10 mil pesos mensuales, además de prestaciones como:

Seguro de vida

Caja de ahorro

Vales de despensa

Prestaciones de ley

Estas condiciones colocan a Walmart como una alternativa atractiva dentro del sector de empleo en México, especialmente para ti que buscas estabilidad y beneficios adicionales.

